Le pegaron tres tiros al auto de un concejal

Un concejal de la localidad de Añelo denunció que durante la madrugada de este martes, su automóvil particular recibió tres impactos de bala.

“Vivimos en nuestro país un reciente intento de magnicidio que aún se investiga, hechos de manera cotidiana y que atraviesa a todos los sectores. Sin embargo no podemos ni debemos naturalizar el uso de la violencia para imponer ideas”, señaló Fernando Bandert, edil de Unión Popular, al dar a conocer públicamente el episodio en un escrito que tituló “la violencia jamás construye”.

El concejal afirmó que alrededor de las tres de la madrugada escuchó detonaciones de arma de fuego. En horas de la mañana, advirtió que los balazos habían impactado contra su auto particular. Observó un agujero en una óptica, otro en el paragolpes y un tercero en el motor. Inmediatamente radicó la denuncia en la Policía.

“Afortunadamente el hecho violento no arrojó heridos ni involucró a vecinos qua esa hora comienzan a dirigirse a sus lugares de trabajo”, señaló Bandert.

Luego mencionó un episodio que lo tuvo como protagonista cuando se realizaba el acto protocolar por el aniversario de la localidad del que participó el gobernador Omar Gutiérrez.

Bandert dijo que el pasado 21, en el polideportivo “y mientras esperábamos el discurso del gobernador y del intendente, se producía en las inmediaciones un altercado entre un grupo de trabajadores”. Agregó que “ante el reclamo de un dirigente del gremio (petrolero), intercedí para calmar la situación, pero sin entender el origen de esa discusión. Esto no fue entendido por el gremialista que en tono claramente intimidatorio me dijo ‘esto no queda así”.

Finalmente pidió a las familias de la ciudad que guarden en su memoria “a quienes hoy usan la violencia para imponer sus ideas y les darán el merecido lugar que les corresponde en las futuras contiendas políticas”.