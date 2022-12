Defensa de Pablo Parra: "La débil prueba de un retazo de tela"

Desde las 9 de la mañana de este viernes se lleva a cabo la audiencia de formulación de cargos a Pablo Parra, por el femicidio de la estudiante de medicina Agustina Fernández, en un departamento dentro del complejo de viviendas el pasado 2 de julio en la localidad de Cipolletti, Río Negro.

La audiencia es virtual y se transmite en vivo por YouTube a través del canal oficial de la Dirección de Comunicación Judicial del Poder Judicial de RN. Desde la fiscalía de Cipolletti manifestaron que se optó por esta medida para "garantizar la publicidad de la audiencia".

El primero en hablar fue el fiscal Martín Pezzeta que aseguró que según los indicios, el femicidio ocurrió entre las 19:32 y las 19:38, momento en que se lo puede ubicar a Parra en el lugar de los hechos. A las 19:32 Agustina le mandó un mensaje a Natanael Carrasco, un joven con el que había tenido un encuentro esa tarde. A las 19:38 el teléfono de Agustina se apaga. En ese momento dos vecinos manifestaron escuchar golpes y gritos, uno de ellos de apellido Espinosa dijo escuchar a una mujer gritar "¡pará, pará!".

Por su parte, tomó la palabra, Juan Manuel Coto, el abogado de Parra, quien entiende que "lo acusan injustamente, cualquier ladrón pudo hacer inteligencia y se sorprendió al ver a Agustina dentro del departamento, ella tenía llave y no avisaba cuando iba. El hecho entre las 19.32 y las 19.38, pudo darse ingresando por un lugar distinto, trepando por una escalera, y donde deja un famoso retazo de tela. Un cúmulo de pruebas que sólo se reduce a un fragmento de tela", fue parte de lo que manifestó el letrado.

Teniendo en cuenta que el giro radical a la causa en las últimas horas con la detención del petrolero fue el hallazgo de ADN de Pablo Parra. La justicia halló rastros en un retazo de una prenda de vestir que flameaba en el alambrado del patio de su vivienda. Esa pista fue determinante para que el fiscal ponga decididamente los ojos en él. Asimismo, Coto hizo hincapié en que ese fragmento de tela, fue peritado y no sólo tiene ADN de Parra sino que también de Araceli Alarcón, quién pertenece al Gabinete de Criminalística, encargada de levantar dicha prueba, por lo que consideró que estaba "contaminada".

La defensa, fue contundente remarcando la inocencia de su defendido: "En las manos de Agustina se obtuvo ADN de otra persona que no era Parra. La evidencia más importante objetiva es que Agustina se defendió y la evidencia más importante estaba en sus manos y no en las del acusado".

Cabe remarcar, que en el Acta 503, con fecha 3 de julio tuvo dos testigos; uno de ellos es Parra. El informe explica que "que no se puede determinar el tiempo que pudo conservarse en ese lugar, y aclara que se encuentra deteriorado por el paso del tiempo. Esta evidencia que para ellos permite esclarecer el caso, no es tal", afirmó Coto.

Además, ante la afirmación de la fiscalía de que Parra, para esconder su actividad delictiva, pasó por dos comercios y que eso quedó registrado en las cámaras, la defensa contrarrestó que la vestimenta que tenía el petrolero en ese momento no coincide con el retazo encontrado, y que al examen medico fue con la misma ropa con la que estaba el sábado porque no pudo regresar a su casa. Además se constató que no tenía heridas, ni lesiones y que su ropa no estaba rota.

Ante el pedido de 6 meses de prisión preventiva, Juan Manuel Coto destacó que su defendido "se sometió a un montón de medidas de manera voluntaria": entregó material genético propio de manera voluntaria y participó de diligencias asistiendo al personal policial