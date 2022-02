A cuadras de la comisaría, le dispararon al Jefe de Tránsito

Con muchísima impunidad, sin importarle absolutamente nada, dos jóvenes armados pasaron en moto frente a donde los inspectores municipales colocaban los conos y le dispararon al Jefe de Tránsito. Milagrosamente para el funcionario, no salió el proyectil ninguna de las dos veces que dispararon en su contra.

El hecho sucedió anoche, cerca de las 22 en la esquina de Sarmiento y San Martín de Allen, en la esquina de la plaza céntrica de la localidad y a apenas dos cuadras y media de la sede de la Comisaría 6°. Según consta en la denuncia realizada por Luis Contreras, mientras se disponía a comenzar un operativo de tránsito, en especial para detectar motos sin documentación o motociclistas sin cascos.

De acuerdo con el relato del funcionario, mientras estaba bajando conos de la parte trasera de una de las camionetas de la Dirección de Tránsito, en compañía de dos inspectores, dos jóvenes en una moto bajaron la velocidad repentinamente y se acercaron hacía su ubicación. Al pasar cerca, a pocos centímetros, la persona que circulaba como acompañante sacó un arma de entre sus ropas y le disparó dos veces.

Por fortuna, el proyectil no salió ninguna de las dos veces, y de la misma manera que llegaron al lugar, los jóvenes escaparon. Inmediatamente se le dio intervención a la Policía que pese a la intensa búsqueda que realizaron, no lograron dar con los atacantes. De todas maneras tomó intervención la fiscalía que ordenó una búsqueda a través de las cámaras del sistema de vigilancia del 911, pero no tuvo el resultado esperado.