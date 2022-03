Intentaba salvar a su hija de 3 años y murió ahogado

Una familia quedó destrozada cuando Carlos Javier Rodríguez murió ahogado luego de salvar a su hija de 3 años que había caído en el pozo de un arroyo. A un mes y medio de la tragedia, la familia pide justicia porque asegura que el lugar "estaba mal señalizado".

El hecho ocurrió el pasado sábado 12 de febrero cuando el hombre de 34 años junto a su familia decidieron realizar una caminata junto a otros turistas a una zona de Sierras Grandes de Córdoba conocida como "La Olla". Al llegar a un arroyo, todos decidieron refrescarse. Fue allí cuando él y su hija caen en un pozo y antes de ahogarse, logra darle la bebé a su esposa.

"Él llegó a gritarme 'no te metas, es muy profundo' y alcanzó a estirar los brazos para arriba para sostener a la bebé. Y ahí me dijo 'agarrá a la nena que me ahogo'. Me acerqué lo más que pude y la salvé. Ahí empecé a gritar para que alguien lo ayude", relató la mujer.

"Mi hija estaba desvanecida. Nunca hice RCP pero le apreté el pecho hasta que largó el agua y empezó a llorar. Ahí se la di a alguien y quise salvar a mi marido, pero él ya se había hundido. Fue un momento de desesperación terrible, no se lo deseo a nadie en el mundo", contó entre lágrimas a Crónica TV.