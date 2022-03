Quiso matar a su ex y el cuchillo se clavó en el colchón

"Te voy a demostrar que clase de hombre soy", alcanzó a escuchar la víctima cuando su ex la sorprendió mientras dormía. Le puso una almohada en la cabeza e intentó asestarle una puñalada, pero milagrosamente la mujer alcanzó a correrse y el cuchillo quedó clavado en el colchón. La pesadilla continuó, porque el atacante tenía otra arma blanca, incluso le puso una rodilla en el cuello mientras intentaba abusarla. También le disparó con una tumbera.

El hecho se registró el domingo 13 de marzo, cerca de las 6 de la mañana, en una vivienda de El Bolsón. El violento, que no sabe ni leer ni escribir y es puestero en un campo, no soportó el final de la relación y atacó a su ex mientras dormía. La mujer se defendió como pudo y alcanzó a salvar su vida milagrosamente, logró recurrir a la Justicia que le formuló cargos por tentativa de femicidio y tentativa de abuso sexual.

En la audiencia de formulación de cargos, el fiscal Marcos Sosa Lukman relató que todo sucedió en el domicilio de la víctima, mientras la mujer se encontraba acostada en su cama, cuando fue sorprendida por su ex pareja, quien sacó un cuchillo y comenzó a atacarla.

Tras saltar arriba de la cama, le gritó que la iba a matar y sacó un cuchillo de grandes dimensiones con el que intentó apuñalarla, tras ponerle una almohada en la cabeza. Milagrosamente la víctima alcanzó a moverse a tiempo y la filosa hoja atravesó la almohada y quedó incrustado en el colchón.

El hombre continuó con la agresión, le puso una rodilla sobre el cuello y sacó otro cuchillo de entre sus ropas, Y le gritó que la iba a degollar. Nuevamente, la mujer sacó fuerzas y se trenzó en una lucha que le permitió saltar de la cama y emprender una corrida para escapar. Peor no pudo llegar muy lejos, porque la atrapó nuevamente y empezó a manosearla con clara intención de abusarla sexualmente.

Nuevamente la víctima escapó, pero fue alcanzada primero en el pasillo y después en la puerta de la vivienda. En los dos lugares el violento la agarró de los pelos y le golpeó la cabeza de manera reiterada contra la pared, primero. “Ni Dios te va a salvar”, le gritaba mientras cada vez le golpeaba más fuerte contra el frío fierro de la cocina a leña.

Entre tantos forcejeos, los golpes continuaron en el patio de la vivienda, donde el ex volvió a tomarla de la cabeza y la estrelló contra su camioneta que estaba estacionada en la puerta. Al quedar tendida en el suelo, la mujer agarró una piedra y cuando el hombre se le abalanzó nuevamente, ella lo sorprendió con una serie de golpes con el objeto contundente, hasta que finalmente pudo escapar.

Sin embargo el atacante tenía otra arma, en este caso una tumbera, con la que le apuntó y le gatillo varias veces. En plena carrera y a los gritos, la mujer escuchó varias detonaciones, pero la puntería le falló, por lo que pudo salvar su vida.

El agresor fue detenido pocos minutos después por la Policía de El Bolsón que le dio intervención a la fiscalía para el comienzo de la causa judicial. Diez días después del ataque, lo acusaron y el juez de Garantías Juan Pablo Laurence dio por formulado los cargos que consideró gravísimos y otorgó un plazo de cuatro meses para completar la investigación.

Se supo que la mujer lo había denunciado en varias oportunidades a su ex pareja de 57 años, sin embargo no alcanzó para que el atacante vaya preso. El juez dispuso librar la prisión preventiva, pero domiciliaria en Bariloche, y argumentó que en caso de que el violento intente evadir la orden, tendrían el tiempo suficiente como para poner a resguardo a la víctima, que vive en El Bolsón, a 130 kilómetros de distancia.