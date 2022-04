Un hombre de 72 años cayó a un canal con su vehículo y murió

Un nuevo accidente fatal en la región se registro este último fin de semana. Un hombre de 72 años se descompensó mientras manejaba su vehículo, perdió el control del mismo y cayó a un canal. El hecho se registró en la ciudad de Plottier.

Según información fuentes policiales el vecino cayó al desagüe ubicado al costado de la bicisenda sobre calle Candole. En el lugar trabajó personal de Defensa Civil y también del área de Tránsito de la Secretaría de Movilidad Urbana ademas de los bomberos.

Según se supo utilizaron la hidro grúa del área de Espacios Verdes para retirar el vehículo del desagüe. No obstante, la principal hipótesis es que se descompensó, porque no intervino ningún otro rodado, no hay marcas de frenada ni de que haya intentado dar un "volantazo" para caer al canal. Además, las patologías previas del hombre, sobre todo de hipertensión