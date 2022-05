"Lo que hizo es el reflejo de la bronca de los comerciantes"

Este sábado, se viralizó un video en el que se ve el momento en el que un delincuente entra a un comercio ubicado en Bouquet Roldán 65 de Neuquén y la empleada logra sacarlo "a las piñas". Inmediatamente, Osvaldo, el dueño de la pañalera Babylandia, realizó su descargo a la redacción de este medio.

"Veo el video y lo único que pienso es 'pobre Ro'", comenzó a relatar. "Ustedes dirán 'qué buena empleada es, cómo defiende su trabajo', y sí, pero ya sabíamos que ella es buena empleada, no es necesario que se juegue su vida para saberlo", aseguró Osvaldo. "¿Si estamos agradecidos de tenerla? Sí, pero no por cómo defendió la caja, sino por cómo se desenvuelve en su trabajo".

"Su manera de actuar y de defenderse es el reflejo de la bronca que tiene ella y todos los comerciantes de Neuquén, que están desprotegidos siempre".

"La vieron vulnerable y la atacaron sin saber cómo es Ro, por suerte ella está bien y no le pasó nada", dijo Osvald, y agregó: "Se robó $3.500 pesos, no es nada. No podés poner tu vida en riesgo sea por lo que sea. ¿Cómo le explicamos a sus papás si le pasa algo?".

Lamentablemente, la ola de robos en los comercios de Neuquén no es noticia. Si bien es la primera vez que le entran a robar a esta sucursal, el comerciante contó que en su local de Cipolletti, ya les rompieron más de tres veces los vidrios.