Le robaron la bici que usaba con su hija que tiene autismo

Hace once días, la vida de Carina Rodríguez y su hija Helena cambió por completo. Les entraron a robar a su vivienda ubicada en el centro de Cutral Co, y se llevaron elementos de valor, y entre ellos uno muy importante para la pequeña: su bicicleta.

Helena de 6 años tiene Trastorno del Espectro Autista (TEA), y ese rodado era especial para ambas, ya que estaba preparada para enganchar un carro especial con fines terapéuticos. Carina ofrece una recompensa a quien datos precisos. Según consignó el medio Cutral Co Al Instante, el hecho sucedió el pasado 12 de junio, mientras la madre se encontraba realizando una capacitación sobre TEA, y allí los delincuentes ingresaron a su casa.



Con dolor, la mujer afirmó que tiene bronca, impotencia y tristeza: "Porque desde el lugar que me toca hoy como mamá de una persona con autismo, trabajo muchísimo en cuestiones sociales con el grupo denominado Red de Padres y Madres TEA de Cutral Co y Plaza Huincul. Somos familias con un integrante TEA y venimos trabajando mucho en concientización, visibilización, campañas. Eso estaba haciendo cuando volví y me encontré con esto: mi mayor dolor es mi bicicleta todoterreno, porque además de disfrutarla con Helena, la utilizo para hacer actividad física”

La bicicleta tiene un enganche, que es parte de una pieza que pertenece a un carro. Una vez enganchado a la bicicleta funciona como un tándem. La persona que va en el carro también puede pedalear porque tiene cadena y pedales y le da impulso también al conjunto. Esto significa que la persona que utiliza el carro puede aprender a pedalear, por eso es fundamental y primordial para la niña, ya que forma parte de su proceso de evolución motriz.