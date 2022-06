Perdió a su esposa e hija en un incendio y no tiene dónde vivir

Antonio Lagraña, en la madrugada del 4 de junio perdió a su esposa de 31 años y a su pequeña hija de 7, en un fatídico incendio en el asentamiento El Trébol, ubicado en la meseta neuquina. La casilla en dónde vivían de tan solo 15 metros cuadrados, fue consumida por las llamas. A pesar de que el hombre ingresó a la misma para socorrerlas, no hubo nada que pudiera hacer, lamentablemente llegó tarde y perdió absolutamente todo.

En la madrugada del terrible accidente, el frio se hacía sentir, por ese motivo Antonio salió a las 3.30 de la mañana a buscar unos bins de leña para darle calor a su hogar. Jamás se imaginó que al volver, 30 minutos más tarde, se iba a encontrar con su hogar en llamas. A pesar de eso, ingresó a la casilla y en el afán de querer salvarle la vida a sus dos mujeres sufrió quemaduras en su rostro, abdomen, piernas y brazos.

Estuvo internado en la unidad de quemados del Hospital Castro Rendón 16 días . Durante ese período ninguna autoridad de la provincia de Neuquén se acercó para ayudarlo, para contenerlo psicológicamente, tanto a él como a su hijo Fabricio de 11 años, que por esas cosas del destino, en el momento del incendio no estaba en su hogar porque había ido a pasar la noche en lo de su abuela.

Antonio, relató en exclusiva a AM 550 y 24/7 Canal de Noticias que no tiene donde vivir, se quedó con lo puesto. No quiere que nadie le regale nada, solo pide ayuda para atravesar el momento más difícil de su vida junto a su hijo de la mejor forma posible.

Su mirada está perdida, continúa de pie gracias a Fabricio, se hace el fuerte y contiene las lágrimas por su hijo. El martes salió del Hospital y en estos momentos está viviendo en una muy precaria y prestada casa junto a su hermana, que tan solo cuenta con un dormitorio.

Por las condiciones psicológicas y físicas en las que se encuentra aún no puede salir a trabajar. Toda su vida se dedicó a realizar trabajos de electricidad, plomería, pintura, poda de árboles y jardinería en general. Derrama sus lágrimas hasta el cansancio y con la poca fuerza que le queda, pide a las personas que “lo llamen porque necesita trabajar”.

“Sigo de pie por mi hijo, quiero que él esté bien y que salgamos adelante”. Fabricio se convirtió en lo más importante en la vida de Antonio, porque los sueños e ilusiones que había proyectado junto a su esposa e hija, quedaron sepultados entre las cenizas.

PARA COLABORAR CON ANTONIO

- COMUNICARSE AL TEL: 299 15 655 5824

- CUENTA MERCADO PAGO: 0000003100015977784310 - ANTONIOLAGRANA

MIRÁ LA ENTREVISTA COMPLETA: