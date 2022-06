Está acusado del crimen de un mapuche y quiere la libertad

Ante las constantes negativas por parte de la Justicia a los planteos para recuperar su libertad, Martín Feilberg, uno de los imputados por el crimen de Elías Garay en cuesta del Ternero, durante la ocupación de un campo parte de la Lof Quemquemtreu, intensificó su huelga de hambre y ya no ingiere líquidos. Y entregó una carta en la que pide que si llega a morir, quiere que lo cremen y que sus cenizas sean dejadas en la casa de la gobernadora Arabela Carreras.

Feilberg, junto con su socio Diego Ravasio se encuentran en la cárcel de Viedma con prisión preventiva, acusados de asesinar al joven que acompañaba a la comunidad Mapuche y herir de gravedad a Gonzalo Cabrera, quien sobrevivió y pudo aportar datos claves para que ambos fueran atrapados en Chubut, días después del hecho ocurrido el 21 de noviembre del año pasado.

El abogado de Feilberg, Ernesto Saavedra, dio a conocer una carta escrita de puño y letra de su cliente en la que expresa su deseo de que si su cuadro de salud se agrava y fallece, sus cenizas sean dejadas en la puerta de la casa de Carreras, responsabilizando a la mandataria de su detención. Es que los dos socios dueños de la empresa forestadora General Simón, se consideran presos políticos y que permanecen tras las rejas para evitar problemas graves con las comunidades mapuches en El Bolsón.

Saavedra explicó que "desde el 9 de junio venimos advirtiendo que la salud de nuestro asistido se está agravando tanto física como psicológicamente". El profesional del derecho presentó en la Corte Suprema un recurso de per saltum que aún el máximo organismo judicial del país no se expidió. Advirtió que hoy presentó un escrito en el que expone lo que dice la carta entregada por Feilberg. Y remarcó que la presentación a la Corte se debe a que "no confiamos en el Poder Judicial, ni en el Ejecutivo por cómo se comportó en manos de (Víctor) Gangarrossa y la doctora (Romina) Martini”.

En los párrafos más importantes, Feilberg instruye a su familia para que en caso de que muera como consecuencia de su protesta, su cuerpo sea cremado y las cenizas llevadas a la casa de la gobernadora. Responsabiliza al Poder Ejecutivo y al Judicial de su privación de la libertad. Además, le pide a su familia que en caso de morir, siga adelante los reclamos civiles y penales contra la provincia. "Nosotros estamos dejando identificados y previstos, quiénes son los responsables de todo lo que le suceda al señor Feilberg, que permanece hace casi ocho meses detenido en prisión preventiva sin justificación alguna", enfatizó Saavedra.

Según el relato del abogado, ambos acusados permanecen detenidos en una pequeña celda dentro de la cárcel de Viedma y sólo una hora al día pueden salir de allí para caminar en el SUM. Estos tratos especiales se deben a que el lonko Mapuche Facundo Jones Huala, líder de la RAM, instó a su comunidad a vengar la muerte de Elías, por lo que la Justicia tiene miedo de que puedan ser atacados dentro del penal por parte de otros internos.

Al momento de la acusación y formulación de cargos, Feilberg y Ravasio quedaron detenidos con prisión preventiva porque la Justicia consideró que ya habían manifestado su intención de fugarse, como lo hicieron los días posteriores al crimen de Garay. La medida cautelar era por 4 meses pero se fue postergando el plazo fijado por el juez de Garantías.

Según la acusación, ambos subieron al campo de la familia Rocco, que estaba ocupado por la Lof Quemquemtreu. Luego de cortar algunos troncos, se trasladaron a unos 800 metros, donde estaban los mapuches, allí se encontraron con un grupo de personas entre los que estaban Elías Garay y Gonzalo Cabrera. Ambos resultaron heridos con una carabina 22 que era de propiedad de Ravasio, quien habría sido el autor de los disparos. El arma no apareció jamás, como tampoco el dron de la Policía de Río Negro que sobrevolaba la zona del conflcito.