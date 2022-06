Escuela de canotaje con el nombre de un abusador

Hace casi dos años se hicieron públicas las denuncias de chicas contra el múltiple ganador de la regata del Río Negro, Néstor Pinta, quien les enseñaba a remar y luego las llevaba a merendar, ocación que aprovechaba su padre para violar a las alumnas con la excusa de realizarles masajes. Y aunque el acusado se suicidó, un grupo de deportistas pretende que la Escuela Municipal de Patagones se rebautizada.

El grupo de deportistas, la gran mayoría palistas de la comarca Viedma-Patagones expresó públicamente su postura contra la comuna del sur bonaerense a la que acusan de "falta de acción". A través de las redes sociales, expresaron el repudio luego de las marchas del 3 de junio bajo la consigna "Ni una menos".

En el texto que dejaron público en las redes sociales, denuncian que en "Patagones hay una escuela municipal de canotaje que lleva el nombre de un abusador" y luego explican que "Aldo Pinta, un tipo que se suicidó dos días después de saber de las denuncias en su contra" y que "era "un tipo que abusaba de nenas" las que "eran entrenadas por su hijo, Néstor Pinta, héroe deportivo local, empleado del municipio de Patagones", quien es investigado en la Justicia por su rol de entregador bajo el delito de promoción y facilitación a la corrupción de menores.

"Hay más de 15 menores abusadas pero sólo se animaron o pudieron denunciarlo tres de las chicas, que actualmente son excluidas de todo ámbito deportivo y despreciadas en el ambiente del canotaje, donde Néstor Pinta sigue siendo un héroe y su papá 'un gran tipo'", aseguraron los denunciantes.

Las quejas giran en torno al ambiente del canotaje, donde todos se conocen y está instalado que las denuncias son "mentira", que "hay que esperar a ver que dice la Justicia" y ante los señalamientos contra "Piri" Pinta la mayoría se niegan a creerlo y contestan con "no traigan estos temas a un ámbito deportivo" o "son excelentes personas y grandes deportistas no pudieron haber hecho eso". Y manifestaron que "las chicas abusadas no tienen dónde entrenar, son violentadas y reviolentadas una y otra vez", en relación a la situación que atraviesan las denunciantes.

A casi dos años de hacerse conocida la primera de las denuncias y del suicidio del padre de Néstor Pinta, ocurrida el 30 de junio de 2020, la escuela de Patagones mantiene el nombre del 15 veces ganador de la regata más larga del mundo y quien tenía a su cargo la guarda de las niñas durante los entrenamientos que él mismo daba. Ocasión aprovechada por su padre para cometer los abusos.