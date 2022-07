Golpearon a una árbitra en Chos Malal: "Tengo temor"

Otro hecho de violencia machista se vivió este sábado en el fútbol amateur en la localidad de Chos Malal, cuando una árbitra quiso accionar luego de haberse cometido una falta. Dos jugadores la golpearon y ahora teme por su vida y necesita custodia policial.

La víctima se llama Mabel Meriño, primera árbitra en tener un título en la provincia de Neuquén. Este sábado pasadas las 19:30, se encontraba arbitrando la final de un torneo interinstitucional entre trabajadores del municipio y de educación de la localidad. Al momento de querer cobrar una falta, dos jugadores mayores de 35 años comenzaron a agredirla y luego, uno de ellos la agarró del brazo derecho, la dio vuelta y la empujó para que se golpee contra el piso.

"No me dio el tiempo para poner los brazos y ahora estoy con muletas. Nadie hizo nada para levantarme ni para pararlo", aseguró en diálogo con 24/7 Canal de Noticias y AM 550.

"Hasta qué punto llega el deporte, uno intenta que las cosas salgan lo mejor posible pero el partido desde el primer momento estaban con alteraciones, todo el tiempo insultando tanto a los rivales como a la terna arbitral", aseguró en el Noticiero Central.

Mabel tuvo que ser atendida en el hospital local y debe permanecer en reposo y con muletas hasta tanto mejore su pronóstico. Ahora, teme por su vida y la de su madre, porque los hombres, ambos trabajadores municipales, saben donde vive y cree que "pueden tomar represalias cuando se enteren del fallo que pueda dar el tribunal de disciplina".

Se terminó el tiempo del machismo, tenemos las mismas condiciones de dirigir, no tenemos porqué seguir teniendo estos maltratos que a lo único que van a las canchas es a hacer daño.

"Por un largo tiempo no voy a poder dirigir que es lo que más me gusta y además, me cortaron las piernas en lo económico", concluyó.