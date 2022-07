Tragedia en Añelo: un hombre murió atropellado

Los desenlaces fatales siguen golpeando a las rutas de la provincia. En esta ocasión, un hombre murió tras ser atropellado este domingo por la mañana en la Ruta Provincial 17, a 3 kilómetros del casco urbano de Añelo. El conductor del vehículo salió ileso y personal policial trabaja para terminar de esclarecer la mecánica del accidente.

En comunicación con esta redacción, el director de Seguridad de Añelo, Claudio Vinet, explicó que el peatón fue embestido por un automóvil Volkswagen Gol que transitaba desde Cutral Co hacia Añelo minutos antes de las 8 de la mañana, a la altura de la base de la empresa de transporte y servicio TSB.

A su vez, el comisario precisó que el hombre no murió en el acto, sino que contaba con signos vitales muy leves cuando fue atendido por el personal del hospital de Añelo. Luego, fue trasladado hasta el nosocomio local, en donde se le iniciaron algunas maniobras para tratar de estabilizarlo, pero sin éxito.

Por su parte, el conductor no sufrió heridas, debido a que el impacto se dio en la parte de delantera derecha del automóvil. Al mismo tiempo, dio negativo en el test de alcoholemia y otras sustancias.

“Cuando llegamos al lugar, nos encontramos con un testigo presencial del accidente y actualmente está declarando para terminar de esclarecer el siniestro”, añadió Vinet.

Hasta el momento, el hombre fallecido no pudo ser identificado ya que no contaba con ningún documento entre sus pertenencias y personal policial trabaja para localizar a algún familiar. No obstante, se estima que el peatón tenía una edad cercana a los 30 años.

El Volkswagen Gol fue secuestrado y por orden de la fiscalía de Homicidios de la ciudad de Neuquén, se le iniciará una autopsia al fallecido en las próximas horas.