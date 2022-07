La Federal allanó la casa de Cronenbold por la pista narco

El femicidio de Patricia Rendón Rodríguez, todavía sacude a la región. Sobre todo por los dichos de su ex esposo Fernando Cronenbold que sostiene que la joven de 31 años fue asesinada por personas vinculadas al narcotráfico y una supuesta deuda de 5 millones de pesos.

El abogado defensor de Cronenbold, Rubén Antiguala, solicitó que se investiguen los dichos del supuesto asesino y por ese motivo se le dio intervención en la causa a la Policía Federal, ya que es una fuerza especialista en temas relacionados con el narcotráfico.

Ante este pedido, este martes por orden de un juez Federal de Roca, Hugo Greca, se realizó un procedimiento en la casa ubicada en Catriel, donde Cronenbold supuestamente había estado con Patricia y posiblemente fue en ese lugar donde se concretó el homicidio alrededor de las 9 del 27 de junio.

Pero hasta el momento la coartada del ex esposo no concuerda, porque en la vivienda tampoco se encontró nada que se lo relacione con el accionar de una banda de narcotraficantes y por ese motivo la fiscalía mantiene la teoría del femicidio.

En AM 550 y 24/7 Canal de Noticias, el fiscal de la causa, Gustavo Herrera, quien indicó que “desde la fiscalía no creemos la versión y coartada de Cronenbold, con respecto a que Patricia fue asesinada por personas vinculadas al narcotráfico, simplemente porque no es una teoría que se pueda comprobar”.

“Dice que había dos colombianos que fueron en un auto azul, nosotros desde la fiscalía investigamos esta hipótesis, porque es importante evacuar estas dudas, por eso nos pareció importante dar intervención a la Policía Federal y no descartar ninguna teoría en el caso.”, concluyó Herrera.

Además, de esta solicitud por parte de la defensa, este martes Cronenbold solicitó ante el juez Oscar Gatti, vivir en otra ciudad que no sea Catriel, trabajar y ver a su pequeña hija. Pedido que fue denegado porque se consideró que el acusado podría fugarse o entorpecer la investigación en caso de que recupere la libertad.

Del mismo modo, el juez de Feria consideró que por las pruebas que existen en la causa, solo hay una teoría del caso y es la expuesta por el Ministerio Público en la audiencia de formulación de cargos, que indica que Cronenbild mató a Patricia y le cortó el dedo pulgar para desbloquear su teléfono, el que mantenía en su poder dentro de la celda de la Comisaría 9° de Catriel cuando estaba detenido, antes de quebrarse y confesar en que lugar la había enterrado.

Actualmente, Cronenbold se encuentra alojado en el Establecimiento de Ejecución Penal 2 de Roca, acusado por un hecho “gravísimo” que conlleva la pena más severa en el código penal que es la prisión perpetua.

