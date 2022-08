Un fiscal dijo que Pachelo confesó el crimen de María Marta

La fiscalía del juicio por el homicidio de María Marta García Belsunce, aseguró este miércoles ante el tribunal, que un preso que compartió calabozo con el principal imputado, Nicolás Pachelo, y que el año pasado murió, le contó a uno de los fiscales del caso que el ex vecino del country Carmel de Pilar, le confesó que mató a la socióloga y le reveló dónde había descartado el arma homicida.

Así lo afirmó el fiscal Patricio Ferrari al informarle al Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°4 de San Isidro, a cargo del debate, que debían desistir del testigo Marcelo Maradei porque falleció en agosto de 2021.

El planteo fue formulado, cuando Ferrari tomó la palabra e hizo referencia a Marcelo Maradei, un hombre que compartió una celda con Pachelo en la División de Investigación Penal y Administrativa (DIPA) que posee la Prefectura Naval Argentina (PNA) en el barrio porteño de Retiro.



En ese momento Pachelo estaba preso por una serie de robos cometidos en Capital Federal en 2003, a raíz de los cuales fue condenado en 2005 en un juicio abreviado.



Según Ferrari, Maradei le contó en 2019 a Quintana, a cargo de la instrucción de la reinvestigación del caso García Belsunce tras la absolución de Carlos Carrascosa, que “Pachelo le dijo que había matado a María Marta y dónde había descartado el arma”, pero que el representante del Ministerio Público no pudo incluir el testimonio porque había cerrado el lapso probatorio.



Por tal motivo, pidió incorporar ahora esa prueba mediante el testimonio del fiscal Quintana o buscar otros eventuales testigos de esa confesión entre los presos que hayan compartido el calabozo con Pachelo y Maradei en esa época.

La reacción de Pachelo:

La letrada defensora se quejó de la actuación de los fiscales con los testigos y denunció: "Se les ofrecen cosas a los testigos para que digan determinadas cosas".

"Supimos que la fiscalía intentaba que (la testigo María Jimena González) Jausoro dijera que había habido violencia de género entre Pachelo e Inés Dávalos (ex esposa del acusado), y que ella se opuso firmemente porque no lo había", acusó la abogada, lo que Ferrari y Quintana lo definieron como "disparate".

Por su parte, el principal sospechoso del crimern acusó a los fiscales de no "buscar la verdad", tras lo cual les reclamó con sorna que "presenten una prueba decente".

"Saca todo de contexto, no le voy a contestar ni una pregunta porque no se lo merece. No busca la verdad. No se a dónde quiere llegar. ¿Por qué no presenta una prueba decente?", dijo Pachelo al cuestionar a Ferrari.