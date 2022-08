Se cayó la puerta de una escuela neuquina: una nena herida

Ocurrió un accidente dentro de un establecimiento escolar en el barrio Parque Industrial, de la ciudad de Neuquén. Según se denunció, se cayó una puerta sobre alumna. Los padres, en su vehículo, llevaron a la pequeña a la guardia del Hospital Castro Rendón.

La preocupante situación tuvo lugar en la mañana de este lunes, pasadas las 11: "Se le vino encima la puerta del baño, con marco y todo provocándole un fuerte golpe en la cabeza", relató la abuela de la niña de 9 años en diálogo con la redacción de mejorinformado.com. Ante lo acontecido en la Escuela Primaria Nº154, según relató la familia de la menor; las autoridades inmediatamente llamaron al Sistema Integrado De Emergencias de Neuquén (SIEN).

"La ambulancia tardó más de 25 minutos en llegar y cuando llega la mujer -médica- no la quiso trasladar al hospital a pesar de que la nena tuvo varios desmayos", denunció la mujer, y agregó que "no quiso firmarle los papeles a la directora". Los padres, que ya se encontraban en el colegio, luego de ser alertados por lo sucedido, no lo dudaron, subieron a la niña a su auto y se dirigieron hasta el hospital regional Castro Rendón.