“Lo van a tirar a una fosa”: vino al sur por trabajo y lo encontraron muerto

En las últimas horas se dio a conocer el desesperado pedido de una familia. Un joven de 22 años oriundo de Salta fue hallado muerto en Santa Cruz, y su familia pide ayuda para trasladar el cuerpo a la provincia. La madre del joven denunció que fue discriminada a la hora de reclamar el cuerpo de su hijo y que le dieron 7 días para retirarlo.

Según se supo, Mauricio había viajado hasta al sur del país en busca de una oportunidad laboral, sin embargo sus allegados habían perdido contacto con él en los últimos cinco meses. En diálogo con el medio local ADN Sur, Silvana, la mamá del joven, sostuvo que se había ido con su pareja a trabajar a Río Gallegos: “Yo no tenía contacto con él ya hace 5 meses y el domingo a la madrugada nos avisa un vecino que él se había quitado la vida”.

Una familia de Salta pide ayuda para el traslado del cuerpo de su hijo que se suicidó en la provincia de Santa Cruz. (Foto: ADN SUR)

Además, la mujer, conmocionada y desesperada relató que "hasta el momento no le dieron información sobre el cuerpo ni tampoco le dieron el acta de defunción para hacer los trámites. Yo tengo 7 hijos, soy sola. No tengo ni para comer y para traerlo acá me quieren cobrar más de 700 mil pesos. Fui a golpear puertas a todos lados y me mandaron de acá para allá, pero nadie me ayudó”, relató la madre del joven

Asimismo, denunció que su familia fue discriminada a la hora de reclamar el cuerpo de su hijo: “Mi hermano que está en Rio Gallegos tratando de hacer los trámites, lo trataron de indio y le dijeron que no le van a dar un cajón a un norteño y que mi hijo para ellos no existe, es un NN. Me lo van a tirar a una fosa”.