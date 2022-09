Tras 16 años, apareció una testigo en el caso Otoño

Luego de 16 años de idas y vueltas en la investigación y la permanente insolvencia de la Justicia cipoleña, la nueva abogada de la familia de Otoño Uriarte presentó una testigo reservada que le permitirá declarar sin presiones ni amenazas. Además, se postergó por cuatro meses más el período de investigación.

Para aprovechar esta nueva prórroga, la abogada Gabriela Procopiew solicitó una serie de medidas, entre ellas la incorporación de una testigo como reservada mientras pretende que ingrese al programa de protegidos. Esta persona está dispuesta a comprometer con sus declaraciones a al menos tres de los acusados, que son los mismos que se encuentran ligados a la causa desde que comenzó la búsqueda de la joven de Fernández Oro, allá por octubre de 2006.

Ante esta posibilidad, el defensor oficial Juan Pablo Piombo y Gustavo Lucero, particular de Maximiliano Lagos (uno de los acusados) se posicionaron en contra de la incorporación de un nuevo testigo y reconocieron que la aparición es "llamativa" después de tantos años. Además plantearon que cualquier cosa que diga será porque lo escuchó y no porque haya visto algo que permita sostener la acusación contra Néstor Ricardo Cau, Germán Ángel Antilaf, José Hiram Jafri, Maximiliano Manuel Lagos, Federico Axel Saavedra y Juan Marcelo Calfiqueo.

Entre las medidas que planteó la querella, la jueza Laura González Vitale autorizó a que accedan a algunos secuestros incorporados en la causa, como prendas de vestir de los acusados que serán sometidos a la técnica del bluestar, que permite que reaccionen y queden visibles manchas imperceptibles de sangre. Pero sin dudas que lo más importante es poder cotejar el denominado pelo 17 que tiene coincidencia con dos de los sospechosos.

Sólo uno de los acusados se presentó a la audiencia que se realizó de manera virtual. Lagos pidió la palabra y acompañó a su defensor en el pedido de sobreseimiento. El acusado explicó que en todo momento estuvo a derecho, que se presentó a las audiencias y reclamó por su inocencia. De todas maneras la jueza no se lo concedió porque aseguró que no hay certezas de que no esté involucrado en el caso.

Otoño Uriarte tenía 16 años cuando desapareció el 23 de octubre de 2006. Había salido de su casa en la zona rural a las 7 de la mañana para ir al colegio. Tuvo actividades durante todo el día y cerca de las 21 fue a buscar su bicicleta a la casa de una amiga donde la había dejado, pero no estaba. Se especula que intentó regresar caminando y la última vez que la vieron fue en el puente de la viña, que separaba en aquel momento el caso urbano de las chacras.

Los sospechosos quedaron involucrados en la causa porque uno de ellos tenía la bicicleta. En el camino de vuelta a su casa, Otoño debía pasar si o si caminando por la casa donde vivían algunos de estos hombres que en aquel momento apenas había pasado la mayoría de edad.

El cuerpo fue encontrado en la usina de El 30 (entre Cipolletti y Fernández Oro) en el canal Principal de Riego, en abril cuando ya se había cortado el riego, por lo que quedo semisumergido en una de las exclusas. Tenía sus ropas rotas y la ropa interior colocada debidamente. Siempre se especuló con que la habían matado y escondido el cadaver, pero en un momento el o los asesinos decidió desprenderse del cuerpo arrojándolo al canal.