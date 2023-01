Custodios de la familia de Thomsen agredieron a un periodista

Un nuevo episodio de tensión se sumó al marco del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa. Es que Diego Moranzoni, periodista de Crónica TV, denunció ayer por la tarde haber recibido una "clara agresión" por parte de los custodios de los padres de Máximo Thomsen cuando este intentó interrogarlos durante su salida del Tribunal de Dolores. “Disculpame, ¿qué sentís cuando mirás a tu hijo a la cara?”, fue la pregunta que desencadenó la reacción de los efectivos de seguridad. Según indicó Moranzoni, estos lo empujaron contra una pared y uno le encajó una piña en las costillas.

Motivo del ataque, el periodista entrecruzó insultos con los encargados de Seguridad arremetiendo que este estaba haciendo su trabajo, mientras que del otro lado respondían: "¿Qué te pasa? Nosotros también estamos laburando".

Todo quedó registrado en cámara. Cuando el reportero logró salir del altercado, expresó en vivo: “Me acaban de pegar dos policías. No pude llegar más de ahí. No lo puedo creer”, creyendo, primeramente, que se trataba de agentes de la policía bonaerense. Luego, con el panorama un poco más claro, el periodista fue en busca del agresor con la intención de identificarlo.