¿Quiénes son los jóvenes ahogados en el Dique Ballester?

Continúa la búsqueda desesperada de los cuerpos de los dos jóvenes que se ahogaron en el Dique Ballester ayer por la tarde. Este lunes, a primera hora, los Bomberos y la Policía del Neuquén reactivaron el rastrillaje entre las compuertas 9 y 11 alrededores.

Se trata de José Cerdán (19) y Sergio Ledesma (23) de Corrientes y Tucumán respectivamente. Ambos habían llegado a la región semanas atrás para levantar la cosecha frutícola y se encontraban junto a otros trabajadores disfrutando la tarde del domingo. Los jóvenes norteños trabajaban en la chacra de Moño Azul y residían en el sector de Parque Reserva, cerca de su lugar de tareas.

Los jóvenes se estaban bañando entre las compuertas 9 y 11 cuando el agua los arrastró y no los vieron más. "Uno de los chicos no podía salir, pedía auxilio al igual que su compañero. Además, un tercer joven, si pudo salir por sus propios medios, pero los otros dos lamentablemente no lo lograron. Por lo que pudimos hablar con las familias, los jóvenes no tenían mucha experiencia en el agua", contó Patricio Álvarez, jefe de Bomberos Voluntarios de Centenario en diálogo con AM550 y CN24/7.

A la búsqueda con kayaks, una embarcación de mayor tamaño y buzos, se suma ahora, una cámara submarina de tecnología avanzada para rastrillar el lugar.

Compañeros de trabajo de los chicos desaparecidos cortaron la ruta en reclamo de que la búsqueda se haga de noche, aunque levantaron la protesta a las pocas horas, ya que los especialistas afirmaron que esto es imposible por la peligrosidad del lugar. "En la zona donde se bañaban estaba totalmente prohibido bañarse, incluso, hay carteles desde siempre que así lo indican. No se puede estar en ningún lugar donde haya compuertas. Lamentablemente, estas cosas pasan todos los veranos", afirmó Álvarez.