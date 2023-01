Coto: "Pablo Parra está sufriendo y no la está pasando bien"

Durante esta mañana, Juan Manuel Coto, abogado defensor de Pablo Parra, pedirá la anulación de la prisión preventiva de seis meses que dictó la jueza de Garantías Agustina Bagniole. Parra está imputado en el femicidio de Agustina Fernández ocurrido en Cipolletti el pasado 2 de julio.

En diálogo con AM550 y CN24/7, Coto afirmó que "la jueza sostuvo que él podría influir en ciertos testigos, apretándolos o intentando persuadirlos. Sin embargo, la realidad es que Parra estuvo seis meses en libertad y esto nunca ocurrió". Para el abogado defensor de Pablo Parra, el riesgo de entorpecer la causa no existe.

Con respecto al giro de la causa, ya que la fiscalía colocó a Parra como principal sospechoso de asesinar a la joven pampeana, Juan Manuel Coto contó que su defendido "no la está pasando bien". "Yo no sé si es el peor momento de él porque no lo conozco, aunque la verdad es que no está en un buen momento y está sufriendo", agregó.

A su vez, durante el proceso en el que se investiga al hombre de 37 años, su abogado mencionó que le dijo a todo su círculo cercano que él es inocente. Pablo Demián Parra está detenido desde el 26 de diciembre pasado acusado de haber atacado a golpes a Agustina Fernández el 2 de julio de 2021. La joven murió dos días después en el hospital Miguillansky de Cipolletti, en un caso que generó -y genera- conmoción a nivel regional y nacional.