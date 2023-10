Esta mañana se formularon los cargos al acusado por el crimen del remisero en el Metrobús de Avenida del Trabajador identificado como Pablo Maximiliano Lemos. Además, la fiscal del caso Lucrecia Sola y su asistente letrada Guadalupe Inaudi pidieron la prisión preventiva para evitar un riesgo de fuga del homicida, cuyo nombre no trascendió pero sí su edad, 34 años, y sus iniciales, S. S. S.



La audiencia tuvo lugar este domingo en la Ciudad Judicial, y la fiscal también desclasificó que el imputado, S. S. S., no solo mató a Lemos sino que también trató de “provocarle lesiones a otra persona” que acompañaba a la víctima. Los motivos del encuentro entre estas tres personas a las cuatro y media de la mañana en la esquina de Moritán y Gotlip también fueron revelados.



Según la investigación provisoria del Ministerio Público Fiscal y de la Policía de la provincia, el acompañante de Lemos habría acordado a través de Telegram la compra de tres gramos de flores de marihuana al acusado S. S. S. De esta manera, se reunieron en la mencionada esquina en el vehículo Fiat Cronos que Pablo Lemos utilizaba para trabajar como remis, y que no estaba en servicio en ese momento.



El homicida ingresó en la parte trasera del automóvil y, luego de una discusión, Lemos bajó de su auto para retirar a S. S. S. y éste lo sorprendió hiriéndolo de muerte con un arma blanca en su cuello. El acompañante del remisero acudió en su defensa y el agresor lo atacó también, provocándole heridas en el cuello y en la cara. El delito atribuido por la fiscal Sola fue por homicidio, en concurso real con lesiones leves a su acompañante, y pidió una prisión preventiva de ocho meses, mientras que el juez de garantías de la causa avaló la formulación de cargos y estableció en cuatro meses el tiempo de investigación del crimen.



La esquina de Moritán y Avenida del Trabajador estuvo cortada varias horas por la investigación del crimen de Pablo Lemos.