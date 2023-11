Un motociclista chocó con un auto y quedó internado

Durante la madrugada del martes hubo un fuerte choque en la localidad de Centenario entre un auto y una motocicleta, resultando éste último con heridas de consideración. El hecho aconteció cerca de la 1 de la mañana de ayer en la intersección de Avenida Libertador y calle México, en el Barrio Sarmiento de la localidad vecina a la capital provincial.

Los vehículos involucrados en el siniestro vial fueron un sedan Chevrolet Celta de color blanco y una motocicleta de 150 cc. pero aún no se establecieron oficialmente las causas ni la dinámica del choque. Por el fortísimo impacto entre los dos vehículos, el conductor de la moto sufrió una fractura de clavícula y debió ser internado en el Hospital Natalio Burd de aquella localidad.

En el lugar trabajaron efectivos policiales de la Comisaría 52º y de la División Tránsito de Villa Obrera. La ambulancia, según informaron, arribó de inmediato y trasladó al motociclista herido, quien está internado en el Natalio Burd sin riesgo de vida. Por el lado del automovilista, salió ileso y su vehículo sufrió varios daños materiales y no trascendió si les realizaron el test de alcoholemia.

La esquina de Centenario en donde ocurrió el accidente.

Qué pasa con la regulación de la Ley Alcohol Cero en Centenario

Recordemos que en Centenario si bien se sancionó la Ley de Alcohol Cero, aún no fue regulada su implementación: el 29 de octubre un motociclista murió tras chocar contra un auto, aunque el conductor del Ford Focus dio 0,46 –positivo según la nueva ley–. No obstante, la Jueza de Faltas de Centenario, Carolina Vidal, informó a medios locales que esta ley que prohíbe terminantemente el consumo de alcohol al volante aún no está reglamentada por el municipio. Asimismo, tampoco se incluyó en el Código Municipal de Faltas donde se establecen las sanciones de cada multa, por lo que aún no se pueden aplicar multas por alcoholemia debajo de los 0,5.

Carolina Vidal esgrimió a un medio local que “la promulgación está hecha pero lo que falta es la reglamentación”, y que en el accidente fatal del 29 de octubre “la persona que iba en el auto tenía un porcentaje menor a 0,5”: “Al no estar reglamentada la ordenanza yo no digo que no sea válido, pero el tema es que es inaplicable”, explicó la magistrada.