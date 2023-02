Se pasó de vivo y le sacaron las conchas

Mientras se debate a nivel nacional la calidad de los alimentos y las graves consecuencias que puede tener en el organismo de las personas que lo consumen, son cada vez más frecuentes los hallazgos de mercadería perecedera sin respetar la cadena de frío o sin la documentación correspondiente que permita realizar la trazabilidad de los productos. Esta vez fue en un camión que en apariencia tenía todo en regla, pero algo no estaba del todo bien.

Durante la madrugada, un camión llegó por la ruta 22 pasó el puente sobre el río Colorado e ingresó a territorio pampeano sin ningún problema. Luego continuó rumbo a Bahía Blanca. Pero más adelante el panorama se oscureció para el chofer que no pudo continuar con su viaje hacia Buenos Aires. Es que en la Barrera Zoofitosanitaria Patagónica, ubicado sobre la ruta Nacional 3, en el kilómetro 714, el personal de Senasa detectó anormalidades en el transporte.

Si bien la mercadería era transportada en un camión con equipo de frío y hasta la temperatura era la correcta, al revisar los papeles que indicaban el origen de la mercadería, en la documentación figuraba menos moluscos de los que en realidad llevaba. En los remitos estaba registrado que los frutos de mar habían sido cargados en San Antonio Oeste y tenían como destino la Capital Federal.

Los agentes de Senasa debieron constatar la totalidad de la carga para detectar la maniobra que había sido muy bien elaborada. Es que parte del cargamento tenía la documentación correspondiente, pero luego de completar los remitos, alguien había violado los precintos para cargar 1.800 kilos de ostras sin procesar, que carecían de los rótulos identificatorios y menos algún respaldo sanitario.

Este procedimiento de Senasa tiene una gran importancia, ya que los moluscos son altamente perecederos, requieren análisis previos a su comercialización para garantizar su inocuidad, y deben ser transportados -junto a la documentación sanitaria que avale su origen, tránsito y destino- en vehículos habilitados para evitar cualquier tipo de contaminación.

Teniendo en cuenta que las ostras se encontraban en el mismo compartimento que el resto de la mercadería despachada y no pudiendo garantizar que estén aptas para el consumo, el personal del Senasa determinó el decomiso de toda la carga, según lo dispone la Resolución Ex MAGyP N°38/12, y su posterior destrucción en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos de la localidad de Médanos, para lo que se contó con la colaboración del Municipio de Villarino y de Gendarmería Nacional.