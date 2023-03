8M: no le tomaron la exposición por el Día de la Mujer

Si hay un ambiente machista y verticalista, ese sin dudas el policial. Son conocidos los destratos y humillaciones que aún hoy son sometidas las mujeres que trabajan en la fuerza. También del maltrato y la revictimización que sufren las mujeres cuando se presentan a realizar una denuncia, más si es contra de un hombre. Entonces, no sorprende que el 8 de marzo, cuando el personal femenino estaba autorizado a no concurrir a su trabajo por disposición del gobierno provincial, un hombre se negó a redactar la exposición que una mujer fue a plantear a la Comisaría.

El hecho sucedió el pasado 8 de marzo, día de la Mujer. Y tuvo como escenario la Comisaría 7° de Cinco Saltos. Una conocida profesional de esa ciudad, Elizabeth Pereyra se acercó a la sede policial a dejar sentado en una exposición lo que le había pasado a su auto. Pero fue dos veces y le resultó imposible poder hacerlo.

De acuerdo con el relato de la mujer, en un primer momento fue poco después del mediodía y le dijeron que debía volver más tarde, en horario administrativo. Durante la tarde, Pereyra volvió a la unidad y fue atendida por un hombre, quien le remarcó que "el personal administrativo y faltaron por el día de la Mujer", por lo que no era posible tomar la exposición.

Cargada de indignación, sin entender lo irónico de la situación, la mujer le remarcó que era la segunda vez que iba a la Comisaría para oficiar el trámite correspondiente por una situación que le había tocado vivir con su auto. Pero ante la insistencia, sólo recibió el silencio como respuesta.

Luego de unos minutos, Pereyra regresó, pero ahora acompañada de un amigo, quien se ofreció a respaldar su reclamo en la unidad policial. Extraña y contrariamente a lo que le habían dicho anteriormente, ahora con la compañía de un hombre, esta vez los uniformados de la Comisaría 7° accedieron a redactar la exposición, sin ningún tipo de problema y sin manifestar en absoluto la ausencia de personal femenino utilizado como argumento la vez anterior.

Pereyra, sorprendida, se negó a llevar adelante el trámite. Es que entendió que "la intervención de alguien de género masculino me validó para que me concedieran mis derechos ciudadanos, los que me fueron antes negados", explicó en las redes sociales al manifestar la falta de capacitación grave que tiene los uniformados.

La mujer también expresó su solidaridad con el personal femenino que trabaja en la Comisaría de Cinco Saltos: "Fueron ironizadas por un compañero varón, por ejercer el legítimo derecho de conmemorar el día de la Mujer". Además sentenció que en un día tan emblemático y tan trascendental para defender los derechos todos y todas, los ciudadanos y ciudadanas, no pueden ocurrir situaciones de esta índole".

También detalló que el personal masculino de la Comisaría 7° no cumple con la Ley Micaela (n° 27499), que establece que toda persona que se desempeña en la función pública debe capacitarse en género y violencia de género, ley que el gobierno de Río Negro adhirió en 2018.