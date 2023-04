Con una navaja la asaltaron cuando esperaba el cole

Una mujer, que estaba esperando el colectivo para viajar a Neuquén, fue asaltada a punta de navaja por dos encapuchados esta madrugada en Cipolletti. El hecho ocurrió en la esquina de las calles Naciones Unidas y Perú, frente al Cementerio Municipal, cuando la mujer esperaba el transporte para ir a su trabajo.

En ese momento, cerca de las 5:30, un desconocido la tomó por detrás, mientras que otro la amenazó con el objeto punzante. Ambos le revisaron los bolsillos de la campera y rápidamente le sacaron de entre sus prendas su billetera. "El colectivo venía a una cuadra y los ladrones salieron corriendo", explicó la víctima, quién además agregó que "el chofer muy amable me vio desesperada y me dijo que subiera así me calmaba".

La damnificada ya dio de baja las tarjetas, pero solicitó a los vecinos que si se ve el resto de los documentos se le pueda avisar de inmediato. En la zona ya se han denunciado varios robos por el estilo.