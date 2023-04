Volvió de trabajar y encontró el departamento desvalijado

La inseguridad avanza sin freno ni control en Cipolletti. Esta vez la víctima fue un vecino del barrio 12 de Septiembre, que salió temprano hacia su trabajo y cuando volvió se encontró con su departamento desvalijado, tampoco estaba la camioneta que había quedado estacionada en la cochera del complejo. Lo extraño es que nadie vio ni escuchó nada, tampoco hay cámaras de seguridad.

El hecho sucedió durante la mañana en un complejo de la calle Saavedra al 500, la hora no está precisada, ya que no hay testigos. El complejo está ubicado en una zona absolutamente residencial, entre la calle San Luis y la ruta 151, una vía rápida para salir hacia Neuquén por cualquiera de los puentes.

Según denunció la víctima en la Comisaría 32°, salió temprano de su casa rumbo al trabajo y dejó todo en condiciones. Cerró la puerta de su departamento con llave y antes de trabar el portón, vio su camioneta estacionada en la cochera del complejo. Precisamente eso fue lo que le llamó la atención cuando regresó, con sorpresa no encontró la Renault Captur rojo.

Sin entender mucho lo que sucedía, continuó avanzando y cuando llegó a la puerta de su departamento confirmó que todo se trataba de un robo. Es que la puerta de su casa estaba abierta y apenas se asomó encontró todo revuelto. En un primer golpe de vista notó que no estaba el televisor, tampoco la computadora y le faltaban unos relojes que tenía guardados.

También notó que los ladrones se llevaron otro tipo de artículos, que deben haber cargado en el baúl de la camioneta para emprender la huida con rumbo desconocido. La Brigada de Investigaciones tomó conocimiento del hecho y debía esperar que los vecinos de la misma calle volvieran de sus trabajos para poder solicitarle las cámaras de seguridad particular, ya que el sistema de monitoreo de la Policía no tiene domos en esa zona.