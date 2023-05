Caso Facundo Castillo: Gutiérrez habló, lloró y pidió disculpas

Tras el picante cruce enter la querella y la defensa, que incluso obligó al presidente del tribunal a convocarlos a un costado para resolver la situación, el único acusado por el crimen de Facundo Castillo, el roquense Facundo Gutiérrez pidió hablar. Su declaración fue muy corta, no relató lo sucedido, pero entre lágrimas pidió disculpas a la familia de la víctima y a la suya.

Como cada cosa que sucedió durante el juicio, la defensa encabezada por Martín Segovia y Carlos Vila Llanos, y asesorados por el mediático Fernando Burlando, todo lo que hizo estaba estudiado. Ya sin la posibilidad de interrumpir el debate o dilatar las definiciones, en la jornada de hoy hizo su alegato, contestó las acusaciones y sembró dudas sobre las pruebas. La intención es crearle una nebulosa a los jurados y que puedan decir que no es culpable.

En su alegato, el abogado neuquino jugó con las pruebas para sembrar dudas y como es lógico, le dio valor a otras pericias de parte que servirían para demostar que no existió dolo, sino que se trató de un accidente. Esto despertó el enojo Márquez Gauna que pidió la palabra para indicar que lo que decía no era verdad. Y volvió a mostrar la pericia oficial de la camioneta y la accidentológica.

Segovia fue el único abogado que acompañó al acusado en la audiencia. Gauna lo trató de mentiroso y consiguió que una de las pericias accidentológicas no sean tenidas en cuenta.

La dudas surgen en función de cómo se produce la muerte de Castillo. Si la camioneta lo atropelló con la parte delantera, encaja en la teoría del homicidio intencional y el intento de homicidio sobre los cinco jóvenes que alcanzaron a resguardarse. En cambio si fue con la parte trasera, sostiene la teoría de la defensa, que fue accidental mientras intentaba escapar del lugar ante el ataque del grupo de jóvenes que durante la madrugada del 19 de diciembre de 2021 caminaba por la calle Julio Dante Salto luego de salir de una fiesta electrónica en La Nonnina.

Luego del cruce entre los letrados, llegó el turno de escuchar a Gutiérrez. La declaración fue muy breve. Apenas poco más de dos minutos y medio. Bastante poco para que pueda explicar lo que pasó esa noche. Es más, aclaró que no se iba a referir a nada de lo sucedido, en relación a la mecánica de los hechos. Aseguró que ya lo dijo en la fiscalía cuando se entregó, dos días después: "Respecto del día del accidente no tengo nada para decir. Lo que tuve que decir lo dije ante la Justicia".

La voz del Gitano se cortó un instante después, cuando comenzó a llorar y aseguró que no tuvo intención de matar a Facundo ni a nadie y pidió disculpas por el daño que causó: "Pido perdón a la familia Castillo, a los padres, a la mamá, a la papá, a su hermano. Yo no quise matar ni a Facundo ni a nadie".

Lo sucedido lo calificó como "un daño irreparable" y que "no tengo nada más que pedir disculpas de corazón". Y continuó: "Por más que no las tomen a las disculpas, porque entiendo el enojo que puedan tener conmigo, pero yo no maté a nadie a propósito".

También le pidió "disculpas a mi familia". Insistió en que "esto es muy doloroso para las dos familias. Yo no salí a matar a nadie. Pensé en salir a divertirme con mis amigos, como cualquier pibe de nuestra edad y no tuve la intención de matar a nadie".

Luego y para finalizar repitió: "quiero pedirle disculpas a todos, principalmente a la familia Castillo, de corazón. Nada más".