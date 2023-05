La defensa siembra dudas sobre cómo fue arrollado Facundo Castillo

La suerte de Ramiro Gutiérrez parece estar echada. Nadie puede negar su participación en la muerte de Facundo Castillo, el debate se centra en saber si fue intencional o fue un accidente. La defensa del único apuntado intenta sembrar dudas sobre la mecánica del hecho, por lo que será determinante saber si la víctima fue arrollada en la primera maniobra con la parte de adelante de la camioneta BMW X1 o cuando hizo marcha atrás.

Mientras existan dudas, no hay certezas. Es una cuestión lógica que en los juicios puede determinar la culpabilidad o no de un acusado. Entonces, ávidos de este tipo de maniobras, la defensa del Gitano siembra dudas al respecto. Se aprovecha de las pericias que no son del todo claras porque la lujosa camioneta de alta gama no presentaba roturas visibles, sólo el limpiaparabrisas de la luneta trasera. Por eso fue enviada a Mendoza para que especialistas de la marca determinen si fue reparada o repintada durante las horas que estuvo prófugo el imputado.

El último testigo de ayer fue un perito accidentológico de parte, que justificó la versión de los abogados defensores Martín Segovia y Carlos Vila. Explicó los distintos trabajos realizados y su conclusión fue que Facundo cae en la primera maniobra, cuando vuelve por Julio Salto desde la ruta 22 y encara al grupo que caminaba por la banquina. Y que después, cuando hace marcha atrás, lo arrolla sin poder verlo por los espejos.

Precisamente Aldo Capitán, el perito que declaró ayer, abrió la audiencia de hoy. La querella y la fiscalía realizaron preguntas y le presentaron los informes peritales que tiene la causa en su poder, y detectaron algunas inconsistencias.

La parte acusatoria asegura que Castillo estaba de espalda al momento de ser atropellado por la parte delantera de la camioneta, por eso no pudo correrse como si hicieron sus amigos. Y que al hacer marcha atrás, el cuerpo de la víctima estaba debajo de la BMW X1 y ahí fue arrastrado 14 metros, mientras comenzaba la fuga.

La de hoy es la primera audiencia en la que el acusado no recibe indicaciones de manera directa del abogado Fernando Burlando, quien asiste a los defensores de Gutiérrez. El mediático profesional porteño regresó a Buenos Aires y se espera que regrese para los alegatos finales.

Esta instancia estaba prevista para mañana, pero por los intensos interrogatorios a los testigos, las jornadas de audiencias se hicieron más largas de lo previsto y adelantaron que continuarán el lunes y martes próximo.