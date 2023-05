Metió un gato en una estufa a leña y fue condenado a prisión

Un hombre que metió a su gato dentro de la estufa a leña con la que se estaba calefaccionando, fue condenado a once meses de prisión de ejecución condicional. El imputado reconoció el acto de crueldad que cometió y acordó con la fiscalía la sentencia que un juez de garantías le impuso.

El cruento episodio ocurrió en una vivienda de la localidad de Senillosa perteneciente a una comunidad mapuche, en la que el imputado, H.M.R, compartía una reunión con amigos. Era el 22 de junio de 2021 por la noche.

En un momento dado, los invitados advirtieron que el anfitrión metió un gato de cinco meses de edad dentro de la estufa a leña, la que estaba encendida a pleno.

Los amigos de H.M.R fueron quienes se dispusieron a rescatar al animal, y en uno de los vehículos lo trasladaron a una veterinaria de la localidad de Centenario. Allí el médico lo revisó y constató que el animal había sufrido gravísimas quemaduras en la cabeza que le ocasionaron la muerte .

La denuncia del hecho fue realizada mediante la aplicación AmVoz, desarrollada por el gobierno provincial con la colaboración del Ministerio Público Fiscal y el Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados, que permite realizar las denuncias por maltrato hacia los animales.

Este martes en la Ciudad Judicial, la asistente letrada Julieta González presentó ante un juez de garantías el acuerdo al que arribó con la defensa del imputado quien reconoció su participación en el hecho.

Además del episodio de crueldad animal, H.M.R también admitió haber robado áridos de un área de la comunidad mapuche entre septiembre y noviembre de 2021.

Los delitos que la representante del Ministerio Público Fiscal le atribuyó son hurto simple y ejercer actos de crueldad hacia los animales, ambos en calidad de autor.

El acuerdo comprendió también la imposición 11 meses de prisión de cumplimiento condicional y la obediencia de una serie de reglas de conducta: fijar domicilio, no cometer nuevo delito, no abusar del consumo de alcohol y no consumir estupefacientes, y no ejercer nuevos actos de crueldad animal.

El juez de garantías que estuvo a cargo de la audiencia de hoy, avaló el acuerdo presentado por las partes y, de esta manera, declaró la responsabilidad penal de H.M.R, fijó la condena y las reglas de conducta por el plazo requerido.