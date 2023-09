Silvia Cabañares había radicado una denuncia por abuso sexual en mayo: hay 5 detenidos

El sábado 26 de agosto, encontraron a Silvia Cabañares muerta a 3 kilómetros de Balsa Las Perlas. Durante la investigación, habían detenido a un sospechoso pero terminó en libertad por falta de pruebas. Ahora, la investigación tomó otro curso: la víctima había radicado una denuncia por abuso sexual el 15 de mayo en la Comisaría Segunda de Neuquén Capital. Este martes, le formularon cargos a 5 personas y quedaron con prisión preventiva.

La imputación fue por parte del fiscal Manuel Islas en dos audiencias realizadas el sábado y el lunes en la Ciudad Judicial de Neuquén. A todos los involucrados se les atribuyó el delito de "abuso sexual con acceso carnal agravado por la pluralidad de intervinientes" .

Desde el Ministerio Público Fiscal de Neuquén aclararon que por el momento no hay vinculación con la investigación del femicidio por parte del Ministerio Público Fiscal de Río Negro. “Teniendo en cuenta el contexto del femicidio y en el marco de la colaboración de la Justicia de Neuquén con la de Río Negro, se convocó al lugar personal de criminalística del Poder Judicial que inspeccionaron el lugar. De acuerdo a lo que me han informado, no hallaron indicios de que ese lugar sea escena de una muerte violenta”, precisó Islas.

Aclaró que el pasado 29 de agosto, se le informó al MPF rionegrino sobre la existencia de la investigación por el abuso sexual, en el contexto de la investigación por la muerte de Cabañares. “Hemos mantenido reuniones y comunicaciones con los fiscales del Río Negro para colaborar en lo que necesiten”, sostuvo Islas.

Según detallaron, todo ocurrió el pasado 14 de mayo en un taller mecánico y de venta de autopartes del barrio Confluencia. Allí, uno de los cinco acusados invitó a comer un asado a Cabañares con el resto del grupo. Cuando la víctima llegó, le dieron pastillas, alcohol y, de manera grupal, abusaron sexualmente de ella en estado de vulnerabilidad .

Desde la fiscalía ampliaron que el Cuerpo Médico Forense confirmó el hallazgo de indicios sobre el abuso sexual y tomaron muestras de ADN. Asimismo, sostuvieron que se encontraba con acompañamiento médico y tenía fijada una Cámara Gesell para el 2 de octubre.

El 8 septiembre pasado detuvieron a todos los sospechosos y el juez de garantías respaldó el pedido de prisión preventiva por parte de Islas por un plazo de 2 meses. Por otra parte, el plazo de investigación fue establecido en cuatro meses. Además, requirieron autorización para extraerles muestras de sangre para cotejarlas con el ADN de la investigación.