El intendente Rodrigo Buteler dijo que será el primero en bañarse en la Isla Jordán

El intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, que anunció hace unos días la habilitación del balneario de la Isla Jordán, aceptó el desafío de una vecina para bañarse en esta zona del río. Durante más de 30 años las aguas registraron contaminación por la descarga de efluentes cloacales, sin embargo, el mandatario celebró los nuevos estudios que hizo el Departamento de Aguas que ahora habilitó la zona como balneario.



Las obras realizadas en la planta depuradora de líquidos cloacales de Cipolletti fueron en febrero de 2022 y permitieron la eliminación de la descarga del colector cloacal en el brazo Ferragut (al final de la calle Estado de Israel).



Desde ese entonces el área ha mostrado una mejora gradual en la calidad del agua, cuya recuperación fue acompañada por obras hidráulicas que incrementaron el flujo de agua y la limpieza de costas, permitiendo alcanzar estándares similares a los de otros balnearios provinciales gestionados a nivel municipal.

El intendente aceptó el desafío de una vecina.

Sin embargo, todavía quedan personas que no creen que el balneario cumpla con los requisitos para ser habilitado. Fue así que una vecina desafió en una publicación periodística al mismo intendente.

El DPA y la AIC realizaron estudios en las aguas de la Isla Jordán.



"Si como no, que se bañe él y todos sus funcionarios así es un poco más creíble", expresó.



Buteler que suele utilizar mucho las redes no tardó en responderle. "No tengas dudas que soy el primero", contestó.