Otro revés para Gatti que va camino al juicio oral

Los desesperados intentos de evitar el juicio oral se acaban para Emiliano Gatti. El reconocido conductor de la televisión pública rionegrina sufrió un nuevo revés por parte de la Justicia, que le negó la posibilidad de saldar el delito de tenencia y distribución de imágenes y videos de abusos sexuales a niños y bebés, con una suspensión de juicio a prueba, una sentencia escasa para un delito gravísimo que no contempla este tipo de resolución.

Gatti fue allanado en su vivienda el 16 de noviembre de 2022, tras una alerta emitida por una organización internacional que detectó distribución de pornografía infantil desde la dirección IP de la conexión de internet del periodista. Luego de meses de trabajo en los dispositivos secuestrados, en una computadora encontraron gran cantidad de archivos. Fue imputado por tenencia y distribución de imágenes y videos de abusos sexuales infantiles por unos 50 hechos .

Aunque una nota que logró en exclusiva Mejor Informado pocos días después del allanamiento, la fiscal Belén Calarco reconoció que las pruebas recolectadas "daban asco" y enumeró que entre los casi trecientos archivos, había imágenes y videos de abuso sexual a bebés menores de 3 años. Por estas declaraciones, el Ministerio Público decidió apartarla del caso con la excusa de que las causas de esta magnitud y relevancia deberán ser tramitadas por los fiscales jefes.

Luego de la imputación y de una serie de recursos presentados por su abogado defensor, Marcelo Hertzriken Velazco, cuando la causa avanzó en la Justicia rumbo al juicio, la última alternativa fue apelar a la probatión. Pero para ello debe haber una acuerdo con la fiscalía y negociar una pena menor que puede ser reglas de conductas y compromiso de reparaciones económicas o inhabilitaciones durante un plazo determinado y gozar de la suspensión del proceso en su contra .

En un primer momento, la Justicia rechazó el pedido de probation, por lo que el abogado presentó una queja al Tribunal de Impugnación y un juez de Revisión (distinto al del Control de Acusación) resolvió de igual manera. El argumento del abogado es que el primer magistrado tuvo un fallo arbitrario y pidió una reconsideración de la suspensión de juicio a prueba.

El Tribunal de Impugnación no revisó el fallo del primer juez, que le marcó al profesional que el tipo de castigo que tiene el delito por imputado a Gatti no está dentro de las posibilidades de suspensión a prueba del juicio, porque su pena no es de cumplimiento condicional o excarcelable. Sólo se limitó a responderle que estas decisiones de los jueces de Revisión no son impugnables según el Código Procesal Penal.

Para el Tribunal de Impugnación se cumplió con el derecho de defensa de una segunda instancia de análisis de la primera denegatoria. Señaló en el fallo que la defensa debió "acreditar ante este Tribunal de Impugnación la afectación constitucional/convencional que habilite el recurso extraordinario federal” y finaliza: "esta situación no está acreditada".

Aunque el abogado defensor puede presentar algún recurso más para dilatar la llegada a juicio del conductor televisivo, la Oficina Judicial ya programó la realización del debate oral para los días 15, 16, 17 y 21 de mayo. Tres jueces deberán decidir la suerte de Gatti en la causa por tenencia y facilitación, en concurso real con tenencia con fines de distribución de imágenes de abuso sexual infantil (50 hechos), en todos los casos agravadas por la edad de las víctimas (menores de 13 años).