Caso Loan: nueva marcha y un sospechoso liberado

A 48 días de la desaparición de Loan Peña en 9 de Julio, en Corrientes, se realizará este domingo una nueva marcha desde las 16 horas, con convocatoria en el Obelisco. La misma es encabezada por la Red de Infancia Robada, que coordina la hermana Martha Pelloni, con el objetivo de pedir por el niño de 5 años "y por todos los niños desaparecidos". En este contexto, se supo que si bien la principal manifestación será en el centro porteño, la medida será replicada en diferentes puntos del país.

En medio de la investigación por el pequeño que desapareció cuando fue a un almuerzo familiar en la casa de su abuela, Catalina, hay siete detenidos. Además, un sospechoso liberado: el ex policía Francisco Amador Méndez, quien quedó en libertad el viernes pasado luego de que la Justicia dictara la falta de mérito.

Méndez habló por primera vez el sábado por la noche, en C5N, y dijo: “No tengo confianza en nadie. Mucho menos en Maciel. Nada, nada, nada. Con Maciel no tengo nada. Que averigüen antes de hablar. Me secuestraron mis teléfonos, abran los teléfonos, yo no tengo nada que esconder”. Asimismo, lanzó: “Si yo no me considerara inocente, no voy a estar en mi casa”.

Cabe recordar que en su última declaración, Laudelina Peña (tía de Loan) dijo que Méndez habría participado de la maniobra del botín izquierdo que fue hallado en un campo cercano a la casa de la abuela del niño. En un primer momento, esta pista sugería que el chico estaba perdido en esa zona y que en cualquier momento podía aparecer.

El chico fue visto por última vez, cerca de las 14 del 13 de junio pasado, en inmediaciones de la casa de su abuela Catalina, en el paraje El Algarrobal, a la que había llegado en caballo junto a su papá, para almorzar con algunos miembros de su familia y dos parejas amigas por el día de San Antonio. Luego de comer, Loan salió a buscar naranjas a un árbol ubicado a 600 metros, junto a otros cinco menores y tres adultos: su tío, Antonio Benítez, Mónica Millapi y Daniel “Fierrito” Ramírez.

Laudelina Peña, su tía y esposa de Benítez, y Camila Núñez, prima del nene, habían acompañado al grupo hasta una tranquera y, luego, regresaron a la vivienda. A las 14.25, Benítez llamó a Laudelina. La conexión duró 19 minutos. Ambos, junto a Millapi, Ramírez y el matrimonio de la exfuncionaria municipal Victoria Caillava y el capitán de navío (RE) Carlos Pérez, permanecen detenidos por la desaparición. Además, está preso el ex comisario del pueblo, Walter Maciel.