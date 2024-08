Sigue el vandalismo en Centenario: intentaron robar bombas de agua

Nuevamente el municipio de Centenario denunció un posible caso de sabotaje. Anteriormente, fueron actos de vandalismo en el sistema cloacal. Ahora, fue un intento de robo de bombas de aguas en el barrio Vista Hermosa.

Este domingo por la tarde, personal de la Secretaría de Agua y Saneamiento descubrió los boquetes en donde estaban instaladas las bombas de reimpulsión, las cuales fueron instaladas para prever mayor presión en el servicio de agua durante el verano. Por el hecho, se dio aviso a agentes de la comisaría 52, y el sector quedó bajo vigilancia.

"Es imposible no pensar en sabotaje porque son materiales muy específicos y no tienen salida en el mercado local. Han desafiado la vigilancia vecinal, actuando con total impunidad", dijo el secretario del àrea de Agua y Saneamiento del municipio, Luciano Nagli. Desde el municipio lamentaron el "ensañamiento" con "problemáticas muy delicadas" como lo son el suministro de agua y el sistema cloacal. "No hacen más que perjudicar a los vecinos de Centenario", sostuvo Nagli.

Este hecho se suma a dos acciones vandálicas que ocurrieron la semana pasada, en donde detectaron obstrucciones que, por cómo se realizaron, desde el municipio apuntan a que fueron planificadas para hacer daño. En un caso, fue un tronco de gran tamaño que obstruía el sistema cloacal; el segundo, un rollo de trapos con la exacta dimensión del diámetro del caño.

Por último, desde la Municipalidad sumaron los perjuicios del "desastre" que causa la obra inconclusa de avenida Traful, que ocasiona graves problemas en el sistema y daños ambientales y a los vecinos que viven lindantes.