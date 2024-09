Avanza la causa de estafa contra la diputada Villaverde

La diputada nacional libertaria Lorena Villaverde, se encuentra en medio de una creciente tormenta judicial. La Fiscalía de San Antonio Oeste avanzó en la investigación sobre una serie de presuntas irregularidades en una rifa organizada durante su mandato como presidenta del Club Las Grutas.

La denuncia penal, presentada por la comisión normalizadora del club tras su asunción el año pasado, involucra a varios ex miembros de la directiva, incluyendo al ex tesorero Federico García Martínez, a la ex pareja y ex protesorero José María Clemant, y los ex revisores de cuentas Marcos Bustos y Carlos Salvi.

La investigación se centra en el incumplimiento de las normativas para la realización de sorteos y en la falta de adjudicación del premio principal: un terreno que permaneció vacante y sin ganadores, generando serias dudas sobre la transparencia del proceso.

El expediente 2374/24, que contiene actas y pruebas relevantes, está siendo minuciosamente revisado por el Ministerio Público Fiscal. Se solicitó documentación adicional al club para avanzar en el caso antes de fin de año, con el fin de evitar el archivo por vencimiento de plazos procesales.

El fiscal Gustavo Arbués lidera la investigación, que se encuentra en una etapa crucial, con informes testimoniales y documentales en preparación.

A pesar de que la diputada Villaverde asumió su cargo en el Congreso en diciembre de 2023, el conflicto tiene un impacto duradero. Junto a la denuncia por fraude vinculada al club, la legisladora enfrenta tres demandas más por daños y perjuicios en el fuero civil.

En mayo pasado, Villaverde desembolsó 10 millones de pesos para resolver una de estas demandas, mientras que las otras continúan su curso judicial por las irregularidades en el desarrollo inmobiliario Tajamar.

La complejidad del caso llevó al juez de Garantías, Favio Corvalan, a conceder una prórroga de seis meses para la investigación preliminar, en vista del impacto social y la cantidad de personas involucradas. La libertaria designó al abogado Damián Torres como su defensor, conocido por sus vínculos con el oficialismo provincial y ahora integrante de la conducción de La Libertad Avanza en Río Negro.