Choque en la Ruta 22: dos heridos y una bebé de 10 meses trasladada al hospital

Un violento siniestro vial se registró cerca de las 23 del sábado 18 de octubre sobre la Ruta Nacional 22, a la altura del acceso a la Escuela N° 301 de Plottier.

El hecho involucró a dos vehículos particulares que colisionaron por causas que aún están bajo investigación.

Como consecuencia del impacto, uno de los autos terminó volcado sobre la calzada. Al menos dos personas resultaron con lesiones y fueron trasladadas de urgencia al Hospital de Plottier.

Según confirmaron fuentes del operativo, en uno de los vehículos viajaba una bebé de 10 meses. La menor fue asistida inmediatamente por personal médico y trasladada de manera preventiva para una evaluación más exhaustiva.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Plottier —con la salida del móvil 19 de rescate—, efectivos de la Policía de la Provincia del Neuquén y servicios de emergencia médica. Las autoridades recomiendan circular con extrema precaución en la zona.