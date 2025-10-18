Cipolletti: giro en “U”, persecución policial y mujer detenida

Una mujer de 36 años fue detenida en Cipolletti, luego de una persecución que comenzó cuando intentó evadir un control policial. En su huida, arrastró con el auto a un efectivo de la Subcomisaría 79°, y terminó cuando abandonó el vehículo en la vía pública para esconderse en una casa. El auto tenía prohibición de circular.

Todo empezó cerca de las 20:45 del viernes, cuando personal policial realizaba un control de rutina en la esquina de Jorge Newbery y Esquiú, vieron pasar un Chevrolet Onix gris que, al notar la presencia del móvil, giró en “U” y se alejó rápidamente. La maniobra llamó la atención, y los policías decidieron seguirlo.

A pocas cuadras, sobre calle José Hernández, lograron ubicar el vehículo. Uno de los agentes bajó del patrullero para intentar detenerlo, pero la conductora volvió a girar y, en esa maniobra, atrapó el brazo del policía con la puerta. Lo arrastró unos metros en reversa. El efectivo logró soltarse, y el auto volvió a escapar por Esquiu.

La persecución terminó en calle Colombia al 1300. Allí, la mujer dejó el auto estacionado y entró corriendo a una vivienda. Cuando llegaron los policías, fueron recibidos por familiares que intentaron justificar la fuga diciendo que no tenía los papeles del vehículo. Sin embargo, al identificarla, presentó carnet de conducir, seguro y título, pero no la cédula de identificación.

Al consultar el sistema, los efectivos confirmaron que el auto tenía una prohibición de circular vigente. Por orden de la fiscalía de turno, se secuestró el vehículo y se inició una causa judicial por atentado y resistencia a la autoridad.