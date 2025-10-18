Ahí está el Deportivo Rincón, con todos los objetivos planteados para la presente temporada del Federal A cumplidos, pero el sueño del ascenso a la Primera Nacional más presente que nunca después de haber sorteado la primera llave de playoffs ante Sportivo Las Parejas y con Nueve de Julio de Rafaela en el horizonte.

A esa ciudad santafesina arribó la delegación neuquina el viernes y se mantuvo entrenando en las instalaciones del club Ferrocarril del Estado con trabajos tácticos y regenerativos, con el objetivo de llegar con todo al mano a mano.

Nuevamente, la formación que dirige Pablo Castro contará con ventaja deportiva. Significa que ante igualdad de puntos, avanzará de fase. Ya sin Agustín Osinaga, que abandonó el proyecto por cuestiones personales en la semana, antes de emprender el largo viaje al sur santafesino, Rincón no se detiene y quiere un poco más.

Pablo Castro, el técnico del Deportivo Rincón en este momento histórico del club neuquino.

Los primeros 90 minutos se pondrán en marcha a las 11 del domingo con el arbitraje de Enzo Silvestre de Santa Fe. Campo grande, césped inmejorable para salir a jugar un partido histórico del fútbol de Neuquén.

Nunca nadie de la provincia ha logrado jugar estas instancias en la categoría. Encima los petroleros ya se aseguraron un lugar en la próxima Copa Argentina.

El buen momento del recuperado Sebastián Jeldres es una de las cartas fuertes de la formación, lo mismo que su última línea. Un buen resultado en la idea será el primer paso para la gran fiesta que se espera a la vuelta, en proximidades a Vaca Muerta.

Que nadie se atreva a interrumpir el sueño del León que extiende su temporada en el ascenso en base a resultados y cambios constantes. Con el tercer entrenador en el bando de suplentes (Alejando Abaurre y Duilio Botella los anteriores) en la misma temporada, aquí está para seguir haciendo historia.