Domingo 19 de Octubre, Neuquén, Argentina
ROLANDO FIGUEROA

“La clave es que la monetización de nuestro subsuelo se reinvierta bien”

El Gobernador destacó que por primera vez las regalías financian infraestructura, educación y futuro productivo. Fortaleció a GyP, fijó regalías al 15% con destino específico y prepara acuerdos para exportar gas a Brasil y Europa.

Por Redacción

Domingo, 19 de octubre de 2025 a las 10:36
Figueroa reafirma el nuevo modelo energético neuquino.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, destacó que la provincia logró “pararse desde otra posición frente a las empresas petroleras” y aseguró que el eje de su política energética es que la monetización de los recursos hidrocarburíferos se traduzca en inversión real para el desarrollo provincial.

Explicó que, a diferencia de gestiones anteriores, las regalías ya no se destinan por completo a gastos corrientes, sino que actualmente financian infraestructura, cancelan deudas y proyectan a futuro. Esto permitió, por ejemplo, que por primera vez en 13 años el pago del aguinaldo se realizara con recursos propios, sin recurrir a las operadoras.

Figueroa detalló que la nueva relación con las petroleras se apoya en tres exigencias claras:
capacitaciones laborales para neuquinos, que comenzarán a canalizarse desde abril con el Instituto Vaca Muerta; aportes concretos al sistema educativo, como el programa provincial de 20.000 becas Gregorio Álvarez —el más grande de América Latina—; e inversiones obligatorias en obras estratégicas, como la circunvalación de Añelo, que se financia en conjunto con un fondo empresarial de US$ 60 millones.

El mandatario subrayó que esta etapa llega en un contexto de agotamiento de la producción convencional, por lo que se redujeron tres puntos de regalías y se eliminó Ingresos Brutos a quienes sostengan empleo. “Así protegemos la actividad y a los trabajadores”, indicó.

Defendió además el dominio provincial de los recursos, y recordó que Neuquén frenó un artículo de la Ley Bases que pretendía recentralizar el gas y el petróleo en Nación. Ahora, todas las nuevas concesiones se firman con un 15% de regalías, y la diferencia entre el 12 y el 15% se destina exclusivamente a infraestructura, ya sea mediante fondos o ejecución directa por parte de las empresas.

Figueroa resaltó el rol clave de Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), que vuelve a ser socio prioritario en los nuevos acuerdos. “Es la empresa de todos los neuquinos, una herramienta que decidimos fortalecer”, dijo, y citó como ejemplo el acuerdo con GeoPark, que incorporó a GyP con un 5% de participación genuina.

En clave geopolítica, proyectó que el gas neuquino llegará no solo a Chile y Brasil, sino también a Europa, gracias al acuerdo con YPF para el desarrollo de GNL, una inversión cercana a US$ 25.000 millones. Anticipó además que prepara un viaje a Brasil para negociar el envío de 30 millones de m³ diarios hacia el polo industrial de San Pablo.

Por último, enfatizó que el objetivo es “monetizar nuestro subsuelo con inteligencia, agregando valor con tecnología y energía limpia”, con estándares internacionales de emisión cero para posicionar a Neuquén como proveedor confiable en la transición energética global.

