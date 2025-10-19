Indiana Cubero cumplió 17 años y lo celebró con una fiesta íntima: las fotos

El paso del tiempo parece volar para Nicole Neumann, que este fin de semana celebró un momento muy especial: el cumpleaños número 17 de su hija Indiana Cubero. La adolescente, que ya da sus primeros pasos en el mundo de la moda, festejó rodeada de su familia y amigos más cercanos, en una reunión íntima pero llena de emoción.

Desde temprano, Nicole Neumann compartió en sus redes las primeras postales del festejo, donde se la vio abrazada a su hija mayor y con un mensaje cargado de ternura: “Feliz cumple, Indiana Cubero. ¿En qué momento pasó tanto tiempo? Que seas siempre muy feliz. Te amo. Mamá”. Las imágenes mostraron una celebración cálida, con torta personalizada y la presencia de sus hermanas Allegra y Sienna, además de Manu Urcera, pareja de la modelo.

La torta, protagonista del festejo, fue uno de los detalles más comentados: una creación red velvet decorada con letras comestibles que decían “Indi 17 – Baby Libra”, en alusión al signo zodiacal de la cumpleañera. En la mesa se sumaban dulces y chocolates en tonos rosados y blancos, junto a pequeñas flores naturales que le daban un toque elegante y juvenil.

Durante la jornada, Indiana Cubero también compartió en sus historias varios de los saludos que recibió, entre ellos el de su abuela Ángela, madre de Fabián Cubero, quien le dedicó unas palabras llenas de cariño. “Te amo, mi amor, disfrutá tu día”, escribió junto a una foto de las dos. Más tarde, sus hermanas menores le armaron un collage de recuerdos con una frase simple pero emotiva: “Te adoro, Indi”.

Otro de los mensajes que se destacó fue el de su tía Geraldine Neumann, que le expresó: “Te amo mucho, linda. Que seas siempre feliz”. También hubo saludos de Mica Viciconte y de otros integrantes de la familia ensamblada, que acompañaron virtualmente el festejo.

Este cumpleaños tuvo un condimento especial: fue el primero sin su abuelo Carlos Cubero, quien falleció hace dos meses. Indiana lo recordó en silencio, pero con la serenidad de quien aprendió a transformar el dolor en agradecimiento.

Así, entre risas, abrazos y recuerdos, Indiana Cubero recibió sus 17 años con una fiesta que combinó lo familiar con lo simbólico: un día de sol, una torta que todos aplaudieron y una madre orgullosa que no pudo evitar emocionarse al verla crecer. Un nuevo año de vida que marca el comienzo de su camino adulto, sin perder la esencia que la hizo siempre tan querida.