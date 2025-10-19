San Martín: un auto cayó por una ladera y debieron rescatar a sus ocupantes

En la noche de este sábado, un automóvil protagonizó un accidente en el camino de montaña que conduce al barrio Los Radales, en San Martín de los Andes.

Por razones que aún se intentan establecer, el vehículo se despistó y cayó por una zona de ladera, lo que motivó un amplio operativo de emergencia.

Bomberos Voluntarios, la División Tránsito y personal de Salud trabajaron en el lugar para asistir a los ocupantes. Si bien todavía no se informó el motivo del siniestro ni la mecánica exacta del hecho, las primeras versiones indican que las personas a bordo habrían sido rescatadas conscientes y estarían fuera de peligro.

Las autoridades continuaban anoche con las pericias para determinar las causas del accidente y garantizar la seguridad en el sector.