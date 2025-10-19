Joaquín Furriel presentó a su nueva novia española: quién es y a qué se dedica

Con su bajo perfil habitual y el encanto sereno que lo caracteriza, Joaquín Furriel decidió ponerle fin a los rumores y blanquear su nueva relación. Lo hizo en una entrevista con Catalina Dlugi para Agarrate Catalina (La Once Diez), donde habló por primera vez de Marta Campuzano, una abogada española con quien comparte su presente sentimental desde hace casi un año.

Acostumbrado a resguardar su intimidad, el actor sorprendió al confirmar que su vínculo con la profesional no es un rumor ni una invención mediática. “No, no es un invento. Sí, yo estoy ya hace casi un año. Estamos juntos, como una relación a caballo. Allá, cuando yo vengo acá estamos juntos y ella después viene para allá y, bueno, nos vamos cruzando. Así que todo bien por ahí también”, reconoció Furriel con una sonrisa.

Su respuesta generó una reacción inmediata de la periodista, que celebró la noticia: “Ah, qué lindo. Bueno, me alegro por vos”. Él, con humor y cierta timidez, respondió: “Bueno, gracias”. Ese intercambio distendido terminó confirmando lo que hasta ahora se insinuaba: que el protagonista de El hijo del ladrón de caballos atraviesa una etapa de plenitud también fuera de los sets.

En el mismo reportaje, Joaquín Furriel habló de la importancia de los afectos en este momento de su vida y de cómo su entorno más cercano lo acompaña en cada paso. “Y sí. Es que siempre mi familia, mi hija, mis amigos, mi pareja, todos los vínculos cercanos que tengo son los pilares. Y es muy lindo poder compartir todo”, afirmó, dejando ver que su estabilidad emocional también se refleja en su presente laboral.

Más allá del costado romántico, el intérprete aprovechó la conversación para hacer un balance íntimo. “Qué sé yo, es un momento muy, muy hermoso a nivel laboral y, bueno, y estoy… Siempre estuve muy bien acompañado. Tengo mi grupo de amigos, son históricos”, aseguró, dando cuenta de un círculo de confianza que lo sostiene desde hace años.

En esa misma línea, se permitió una reflexión más profunda sobre el valor de las relaciones a lo largo del tiempo: “Tengo una estructura emocional muy sólida. Entonces, eso también... Vos pensá que uno de mis mejores amigos tenemos fotos de bebé porque nuestros padres eran mejores amigos”. Su relato, cargado de nostalgia y cariño, mostró a un Furriel más abierto y sensible.

De este modo, el actor que siempre se mantuvo ajeno a los escándalos vuelve a demostrar que la discreción no está reñida con la felicidad. A la distancia, entre viajes, proyectos y amor compartido, Joaquín Furriel atraviesa una de sus etapas más personales: la de disfrutar sin necesidad de ocultarse.