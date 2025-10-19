Quiénes son los famosos que corren riesgo de quedar eliminados de Masterchef este domingo

La cocina más famosa de la televisión entra en terreno caliente. Después de una semana cargada de desafíos, humor y tensión, MasterChef Celebrity (Telefe) se prepara para su primera gala de eliminación. Bajo la conducción de Wanda Nara, los participantes deberán enfrentarse a una noche donde la precisión y la creatividad pueden marcar la diferencia entre seguir en carrera o despedirse del certamen.

Este domingo, tras el partido entre Argentina y Marruecos por la final del Mundial Sub 20, se conocerá quién será el primer famoso en dejar la competencia. Con los jurados Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui más exigentes que nunca, los cocineros amateurs deberán demostrar todo lo aprendido durante la semana en una prueba que promete dejar al público al borde del asiento.

En la última emisión, Momi Giardina logró salvarse a último momento con su plato “Pollito batatero”, un giro de sabor que convenció al jurado y le garantizó continuar una semana más en el reality. Esa victoria la dejó a salvo del temido delantal negro, que esta vez llevará a la competencia a varios de sus compañeros más queridos.

Entre los participantes que pelearán por su permanencia figuran Pablo Lescano, Luis Ventura, La Joaqui, Esteban Mirol, Emilia Attias, Roña Castro, Miguel Ángel Rodríguez, Susana Roccasalvo, Marixa Balli, Cachete Sierra, Julia Calvo y Andy Chango. Todos deberán poner manos a la obra en un desafío grupal que pondrá a prueba tanto la técnica como la capacidad para trabajar bajo presión.

Mientras tanto, desde el balcón y con cierta tranquilidad, seguirán el programa los famosos que ya tienen su lugar asegurado: Alex Pelao, Chino Leunis, Claudio “Turco” Husaín, Diego “Peque” Schwartzman, Eugenia Tobal, Evangelina Anderson, Ian Lucas, La Reini, Maxi López, Momi Giardina, Sofi Martínez y Valentina Cervantes.

El programa también contará con un invitado especial: Iván de Pineda, quien adelantará el estreno de Pasapalabra-MasterChef Celebrity, una edición especial del clásico ciclo de juegos que se emitirá este lunes a las 21.30. Su visita aportará un respiro en medio de una noche que se anticipa cargada de nervios y sorpresas.

Por lo pronto, MasterChef Celebrity promete una gala llena de tensión, donde los platos dirán más que las palabras. Y aunque todos tienen experiencia frente a cámaras, la presión de cocinar bajo la mirada del jurado más temido vuelve a demostrar que, en la cocina de Telefe, solo los mejores sobreviven.