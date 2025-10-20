Mujer herida tras volcar en la rotonda de ingreso a San Antonio Oeste

Un accidente vehicular ocurrido este domingo por la tarde generó un importante despliegue de servicios de emergencia en la rotonda de ingreso a San Antonio Oeste. El hecho se registró cuando un vehículo Volkswagen Taos perdió el control y terminó volcado contra los guardarraíles, con una parte sobre el cantero central y otra sobre la calzada. La conductora, una mujer de 54 años oriunda de Tornquist, provincia de Buenos Aires, fue asistida por personal médico del hospital “Aníbal Serra” por heridas leves.

Al arribar al lugar, Bomberos Voluntarios de San Antonio Oeste procedieron a cortar el suministro eléctrico del rodado, estabilizarlo y devolverlo a su posición normal sobre las cuatro ruedas. Además, realizaron tareas de limpieza y control ambiental, retirando restos del accidente y esparciendo tierra sobre los fluidos derramados en el asfalto. El operativo incluyó la intervención de efectivos de la Policía de Seguridad Vial, quienes quedaron a cargo de las actuaciones correspondientes.

Según las primeras versiones, el vehículo se dirigía hacia San Antonio Oeste y habría realizado una maniobra brusca en la curva de ingreso, lo que provocó el vuelco. Las causas del siniestro aún son materia de investigación, aunque no se descarta que hayan influido factores climáticos o condiciones del pavimento. El tránsito fue parcialmente interrumpido durante el operativo, pero se normalizó una vez finalizadas las tareas de asistencia.

Afortunadamente, el hecho no pasó a mayores y solo se registraron daños materiales. La mujer no requirió traslado y fue contenida en el lugar por personal médico. El vehículo sufrió daños en la carrocería y será sometido a peritajes para determinar su estado mecánico. La rotonda de ingreso a San Antonio Oeste es uno de los puntos críticos en materia de seguridad vial, especialmente durante fines de semana y temporadas turísticas. Las autoridades evalúan reforzar la señalización y realizar operativos preventivos en la zona.