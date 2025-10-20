Quini 6: dos rionegrinos ganaron más de 24 millones en el Siempre Sale

El sorteo número 3314 del Quini 6, realizado este domingo 19 de octubre, puso en juego un superpozo de más de 7.300 millones de pesos en sus distintas modalidades. En la edición “Siempre Sale”, dos apostadores de Río Negro resultaron ganadores con cinco aciertos y se llevaron más de 24 millones de pesos cada uno. El dato fue confirmado por los resultados oficiales publicados por la Lotería de Santa Fe, organizadora del juego.

En total, hubo 13 ganadores en la modalidad “Siempre Sale”, que repartió un pozo superior a los 315 millones de pesos. Además de los dos rionegrinos, hubo cuatro ganadores en Santa Fe, dos en Entre Ríos, dos en Capital Federal, dos en Buenos Aires y uno en Córdoba. Los números favorecidos fueron 22, 23, 29, 01, 35 y 24. Cada uno de los ganadores se llevó exactamente $24.267.381,92.

En las otras modalidades del Quini 6, los pozos quedaron vacantes. En el sorteo Tradicional, con más de 2.000 millones en juego, salieron los números 21, 17, 43, 00, 39 y 14, sin ganadores con seis aciertos. En la Segunda Vuelta, los números fueron 26, 33, 44, 41, 21 y 06, también sin ganadores. En la Revancha, que ofrecía más de 3.700 millones de pesos, salieron los números 15, 03, 29, 36, 39 y 22, sin aciertos plenos.

El próximo sorteo del Quini 6 se realizará el miércoles 22 y pondrá en juego más de 8.000 millones de pesos. Desde la organización destacaron que el juego sigue siendo uno de los más elegidos por los argentinos, con más de un millón y medio de apuestas registradas en esta edición. La modalidad “Siempre Sale” garantiza ganadores en cada sorteo, lo que la convierte en una de las más atractivas para los jugadores.

Los ganadores de Río Negro aún no fueron identificados públicamente, pero se espera que en las próximas horas se conozcan las agencias donde se realizaron las apuestas.