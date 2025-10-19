Volvían a Neuquén y chocaron contra una moto que cruzó la ruta 22 en Darwin

Un motociclista terminó internado en Choele Choel después de chocar con una Kangoo sobre la Ruta 22, a la altura de Darwin. El hecho ocurrió pasadas las cinco y media de la tarde del domingo, y dejó la zona con movimiento de patrulleros, ambulancias y curiosos que se acercaron al lugar.

Según las primeras pericias, la moto salió desde un sector sin acceso habilitado, justo en el kilómetro 1008, donde empieza el ingreso al ejido urbano de Darwin. Donde existe un radar que controla la velocidad de paso. El motociclista se detuvo en la banquina y luego intentó cruzar la calzada. En ese momento fue impactado por el vehículo utilitario que se dirigía hacia Neuquén.

Dentro de la Kangoo viajaban dos hombres: uno de 61 años, oriundo de Neuquén, al volante, y un joven de 25, de Allen. Venían desde Bahía Blanca y no sufrieron heridas. El test de alcoholemia que se le hizo al conductor dio negativo.

Pocos minutos después del choque, el personal de la Subcomisaría 72 y del Cuerpo de Seguridad Vial de Choele Choel llegó al lugar. También lo hizo la ambulancia del hospital de Darwin, que trasladó al motociclista herido hasta el hospital de Choele Choel para estudios más complejos.

Más tarde, por orden del fiscal de turno, intervino el Gabinete de Criminalística para relevar huellas, posiciones y restos de ambos vehículos. Todo quedó bajo investigación para determinar las causas exactas del siniestro.