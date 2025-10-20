¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 20 de Octubre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
RUMBO AL 26 DE OCTUBRE

Recta final de cara a las elecciones ¿de qué se trata la inusual actividad de campaña que hará la Neuquinidad este lunes?

Los grandes protagonistas serán los neuquinos y neuquinas, a lo largo y ancho de la provincia ¿A qué hora es?

Por Sabrina Morales
Lunes, 20 de octubre de 2025 a las 07:34
PUBLICIDAD

La Neuquinidad, el frente de partidos que conduce el gobernador Rolando Figueroa, realizará este lunes —en la recta final rumbo a las legislativas del domingo— una actividad de campaña decididamente inusual, ya que los grandes protagonistas no serán los candidatos, sino los vecinos y vecinas de cada una de las regiones de la provincia de Neuquén.

De hecho, se realizará en cada pueblo, ciudad, paraje y localidad. Está previsto que a las 17:00, en simultáneo, los distintos grupos salgan a recorrer las calles y a charlar con los vecinos sobre la boleta única papel, los centros de votación y la necesidad de que la provincia tenga representación auténticamente neuquina en ambas cámaras del Congreso de la Nación.

No habrá puntos de salida, ni circuitos predeterminados; cada grupo saldrá del lugar que lo considere conveniente. Desde este domingo, comenzaron a organizarse entre amigos, vecinos y compañeros de trabajo para difundir tanto lo realizado por el gobierno provincial como las propuestas de los candidatos de La Neuquinidad que llevarán al Senado y Diputados. Las fotos y videos de esas recorridas se difundirán a través de las redes sociales y estarán etiquetadas @laneuquinidad.

Los candidatos de La NeuquinidadJulieta Corroza y Juan Luis “Pepé” Ousset (a senadores) y Karina Maureira y Joaquín Perren (a diputados) llevarán al Congreso de la Nación la defensa de la provincia, su plan de obras, su modelo de desarrollo, y el reclamo por una coparticipación federal justa que reconozca el aporte de Neuquén al país.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD