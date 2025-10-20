Recta final de cara a las elecciones ¿de qué se trata la inusual actividad de campaña que hará la Neuquinidad este lunes?

La Neuquinidad, el frente de partidos que conduce el gobernador Rolando Figueroa, realizará este lunes —en la recta final rumbo a las legislativas del domingo— una actividad de campaña decididamente inusual, ya que los grandes protagonistas no serán los candidatos, sino los vecinos y vecinas de cada una de las regiones de la provincia de Neuquén.

De hecho, se realizará en cada pueblo, ciudad, paraje y localidad. Está previsto que a las 17:00, en simultáneo, los distintos grupos salgan a recorrer las calles y a charlar con los vecinos sobre la boleta única papel, los centros de votación y la necesidad de que la provincia tenga representación auténticamente neuquina en ambas cámaras del Congreso de la Nación.

No habrá puntos de salida, ni circuitos predeterminados; cada grupo saldrá del lugar que lo considere conveniente. Desde este domingo, comenzaron a organizarse entre amigos, vecinos y compañeros de trabajo para difundir tanto lo realizado por el gobierno provincial como las propuestas de los candidatos de La Neuquinidad que llevarán al Senado y Diputados. Las fotos y videos de esas recorridas se difundirán a través de las redes sociales y estarán etiquetadas @laneuquinidad.

Los candidatos de La Neuquinidad, Julieta Corroza y Juan Luis “Pepé” Ousset (a senadores) y Karina Maureira y Joaquín Perren (a diputados) llevarán al Congreso de la Nación la defensa de la provincia, su plan de obras, su modelo de desarrollo, y el reclamo por una coparticipación federal justa que reconozca el aporte de Neuquén al país.