Milagro en Allen: un bebé volvió a respirar gracias a dos policías

Un bebé de apenas un año y dos meses volvió a respirar gracias a la reacción de dos policías de Allen. No hubo tiempo para pensar, ni margen para esperar una ambulancia: actuaron con el instinto de quien sabe que cada segundo puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Todo empezó pasadas las seis de la tarde del domingo, en una casa de la calle Río Limay. Una joven madre gritaba pidiendo ayuda porque su hijo se estaba ahogando. El nene no respiraba. Desesperada, pidió asistencia y la patrulla de la Comisaría 33° fue la primera en llegar.

Los efectivos entraron sin dudar. Vieron al bebé desvanecido, sin reacción, y entendieron que no había tiempo que perder. Lo levantaron, subieron al patrullero y salieron rumbo al hospital a toda velocidad.

En el asiento trasero, uno de ellos comenzó a hacerle maniobras de reanimación mientras el móvil atravesaba las calles con la sirena abierta y la esperanza prendida con alfileres.

Y entonces pasó lo que todos deseaban: el pequeño tosió. Después lloró. Ese llanto rompió el silencio y trajo alivio. Fue el sonido más hermoso que se escuchó esa tarde en Allen. Los policías respiraron hondo, como si también volvieran a la vida con él.

En el hospital confirmaron que el nene estaba fuera de peligro. Había sufrido un atragantamiento con un alimento, según contaron sus padres. Terminó en observación, pero estable.

En la puerta del hospital, los uniformados quedaron en silencio. Cansados, transpirados, con la adrenalina todavía a flor de piel. Habían hecho lo que tenían que hacer: salvar una vida. Pero esa vez, el peso del uniforme se sintió distinto.