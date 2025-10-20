MasterChef: los memes más divertidos tras la eliminación y el primer abandono

La primera gala de eliminación de MasterChef Celebrity tuvo de todo: emoción, tensión, renuncias inesperadas y un sinfín de memes que inundaron las redes sociales apenas terminó el programa. Es que el episodio no solo marcó el adiós de un participante querido, sino también el primer abandono voluntario del ciclo, algo que sorprendió hasta a los propios jurados.

El momento más comentado de la noche llegó cuando Pablo Lescano anunció en pleno aire que debía dejar la competencia. “No me quiero estar emocionando, pero quiero decirles que son unos compañeros excelentes. Lamentablemente, no puedo seguir, la pasé espectacular, pero tengo muchos compromisos con la música”, expresó el líder de Damas Gratis con evidente emoción. Su renuncia tomó a todos por sorpresa y generó un aplauso general en el estudio.

Antes de despedirse, el músico se mostró agradecido con el equipo y con sus compañeros por la experiencia: “Creo que no había cobrado dimensión de lo que es MasterChef, pero lo que me llevo de acá son las personas. Hubo mucho cariño y la pasé genial, fue como cocinar en casa para Marita”, aseguró, dejando uno de los momentos más sinceros de la noche.

Mientras tanto, el jurado integrado por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis debía tomar otra decisión difícil: definir quién sería el primer eliminado oficial. El duelo final se dio entre El Roña Castro y Luis Ventura, y el resultado generó controversia en las redes. El exboxeador no logró convencer a los chefs con su preparación y debió abandonar las cocinas más famosas del país.

Los tres jurados se despidieron con palabras de respeto y se comprometieron a participar en los comedores sociales que el deportista sostiene desde hace años, donde alimenta a cientos de familias. Ese gesto fue muy valorado por los seguidores del reality, aunque muchos expresaron su descontento por el resultado.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">Miguel Ángel diciendo “VAMOS A SER EL MEJOR MASTER CHEF” y a la semana abandona Pablito Lescano jsk😭<a href="https://twitter.com/hashtag/MasterChefCelebrityArgentina?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#MasterChefCelebrityArgentina</a> <br><br> <a href="https://t.co/P8HTOrOjzS">pic.twitter.com/P8HTOrOjzS</a></p>— 𝙇𝙪 (@shanexrose) <a href="https://twitter.com/shanexrose/status/1980107114543817140?ref_src=twsrc%5Etfw">October 20, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

En redes sociales, los usuarios hicieron catarsis con humor. “Hoy perdió el público con la salida de dos grandes”, “Sin dudas, El Roña era cocinero del pueblo”, y “Se me caen las lágrimas por El Roña”, fueron algunos de los mensajes que coparon Twitter. Otros, más picantes, apuntaron contra Ventura por su desempeño: “Polémico que se haya quedado Ventura, que escupió los ñoquis y tiró salsa al plato”.

Entre lágrimas, nostalgia y bromas, MasterChef Celebrity volvió a convertirse en tendencia. Y si algo quedó claro, es que esta nueva temporada no solo promete grandes desafíos culinarios, sino también noches de emociones intensas y humor asegurado en las redes.